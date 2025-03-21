İsmail Saymaz’a Ev Hapsi Cezası Verildi

İSMAİL SAYMAZ’IN GÖZALTINA ALINMASI

İsmail Saymaz, 19 Mart Çarşamba günü Gezi Parkı olaylarıyla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Saymaz’a yönelik, “61. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir ve şiddet kullanılarak görevini yapmasını engellemeyi amaçlayan eylemler” nedeniyle bir soruşturma süreci başlatıldığı duyuruldu. Saymaz’ın 12 yıl önceki Gezi eylemlerine dair sosyal medya paylaşımları da soruşturmanın temelini oluşturdu. Gözaltı işlemi sonrası Saymaz, geceyi emniyette geçirdi ve burada ifadesi alınmaya başlandı.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Yaklaşık 4 saat süren emniyet ifadesinin ardından İsmail Saymaz, adliyeye sevk edildi. Bu sabah saatlerinde savcılıkta ifadesi alınan Saymaz, ev hapsi talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne yönlendirildi. Hakimliğe çıkarılan Saymaz’a ev hapsi cezası verildi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saymaz’ı polis ekipleri evine götürecek.

AVUKATI AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Avukatı Aslı Kazan, Halk TV’ye yaptığı açıklamada, Saymaz’ın Gezi dosyasında tek şüpheli olduğunu belirtti. Kazan, gözaltının İstanbul Büyükşehir Belediyesi operasyonuyla eş zamanlı olmasına dikkat çekerek, amacın Saymaz’ın “etkili gazetecilik yapmasını engellemek” olduğunu savundu. Saymaz’ın Gezi olayları sırasında muhabir olarak görev yaptığını ve yürüttüğü görüşmelerin gazetecilik faaliyetleri kapsamına girdiğini ifade eden Kazan, soruşturma detaylarını Sabah gazetesinden öğrendiklerini açıkladı.