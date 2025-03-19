İsmail Saymaz Gezi Olayları Soruşturmasında Gözaltında

İSMAL SAYMAZ’IN GÖZALTINA ALINMA NEDENLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, İsmail Saymaz Gezi Parkı olaylarına sanıklarla yakın ilişkilerde bulunduğu, eylemler içerisinde aktif yer aldığı ve sosyal medya üzerinden gerçek dışı bilgiler paylaşıp halkı kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı iddialarıyla gözaltına alındı.

EYLEMLERDEKİ ROLÜ VE İRTİBATLAR

Gazeteci İsmail Saymaz’ın, Gezi Parkı olaylarının organizatörü olarak tanınan Osman Kavala’nın internet sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın aracılığıyla yaygınlaştırmak amacıyla kurmayı düşündüğü televizyon kanalı için iletişim kurduğu kişilerle olan konuşmaları tespit edildi. Soruşturma sürecinde Saymaz’ın, Gezi Parkı sanıkları olan Mehmet Osman Kavala, Şerafettin Can Atalay, Çiğdem Mater Utku ve Ayşe Mücella Yapıcı ile olayların ilerleyişinde yoğun bir temas içinde olduğu belirlendi. Sosyal medya üzerinden olaylara dair birçok paylaşım yaparak yine bu süreçte aktif rol aldığı anlaşılmaktadır.

Yürütülen soruşturma kapsamında İsmail Saymaz, “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Bu olay, Gezi Parkı olaylarının etkin içerik desteği ve halk üzerinde yaratılan etki açısından geniş bir çerçevede incelenmektedir.