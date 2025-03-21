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İsmail Saymaz Gözaltında: Yeni Gelişme!

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İSMAİL SAYMAZ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gezi Parkı olayları kapsamındaki suçlamalarla gözaltına alınan gazeteci İsmail Saymaz’ın adliyeye sevk edildiği bildirildi. Saymaz, sağlık kontrolünden geçtikten sonra savcıya ifade verecek.

GEZİ PARKI OLAYLARI SUÇLAMASI NEDİR?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Saymaz hakkında yaptığı açıklamada, gazeteciyi “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etmekle” suçladı. Açıklamada, Saymaz’ın 2013 yılında yaşanan Gezi Parkı olaylarına katılımıyla ilgili bazı iddialara yer verildi. Saymaz’ın, “Osman Kavala’nın web sitesinin hazırlanmasında ve eylemleri basın yoluyla yaygınlaştırma amacıyla planlanan televizyon kanalının kurulmasında rol alan kişilerle görüşmeler yaptığı” iddialarına da değinildi.

Başsavcılık, Saymaz’ın o dönem Osman Kavala, Can Atalay, Çiğdem Mater ve Mücella Yapıcı gibi Gezi davasının ana sanıklarıyla yoğun bir irtibat içerisinde olduğunu belirtti. Ayrıca, Saymaz’ın o dönemde sosyal medya hesaplarından pek çok paylaşımda bulunduğu ifade edildi. Saymaz’ın “olayları tüm ülkeye yaymaya çalıştığı ve sosyal medyada gerçekle bağdaşmayan bilgiler vererek vatandaşları kolluk kuvvetlerine karşı kışkırtmaya çalıştığı” öne sürüldü. Açıklamanın sonunda, “Gezi Parkı olaylarının yönlendirilmesinde ve organizasyonunda iştirakı tespit edilen tüm şahısların tespitine yönelik soruşturmalar derinleştirilerek devam edecektir” denildi.

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