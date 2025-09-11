İsmail Yüksek Fenerbahçe’den Ayrıldı

TRANSFERE DAİR FLAŞ GELİŞME

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, takımda ayrılan oyuncularla ilgili açıklamalar art arda gelmeye başladı. Uzun bir süredir ayrılığının söz konusu olduğu düşünülen İsmail Yüksek hakkında önemli bir haber ortaya çıktı.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN TEKLİFLER VAR

İsmail Yüksek için Suudi Arabistan’dan birçok transfer teklifi geldiği iddia ediliyor. Arabistan basınında çıkan haberlere göre, ismi belirtilmeyen bazı kulüplerin İsmail Yüksek’i transfer etmek amacıyla Fenerbahçe ile temasa geçtiği öne sürüldü. Ayrıca, Suudi Arabistan’da transfer dönemi sona ermeden yalnızca 9 gün kala, İsmail Yüksek için hareketliliğin yaşandığı ve sarı-lacivertli ekip için yaklaşık 20 milyonluk bir teklif yapıldığı ifade edildi.