İsmail Yüksek İçin Marsilya’dan Teklif!

FENERBAHÇE’DE SON DAKİKA TRANSFER GELİŞMELERİ

Fenerbahçe’den önemli haberler geliyor. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile anlaşarak kadrosuna ekledi. Ayrıca, Kızılyıldız’ın 20 yaşındaki sağ beki Ognjen Mimovic ile de mutabakat sağlandı. Ancak, İsmail Yüksek ile ilgili beklenmedik bir durum ortaya çıktı. Fransız bir kulüp, millî futbolcu için Fenerbahçe’nin kapısını çaldı ve önerilen teklif belirlendi. Ayrıntılar ise haberin devamında…

FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİ CANLI

Trendyol Süper Lig’de Galatasaray ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışında olan Fenerbahçe, bu akşam UEFA Avrupa Ligi’nde Midtjylland ile karşılaşacak. Anderson Talisca ile 1,5 yıllık bir sözleşme imzalayan kulüpte, İsmail Yüksek için sürpriz bir teklif geldi. Kızılyıldız’dan transfer edilen Ognjen Mimovic, Türkiye’ye adım atmaya hazırlanıyor. Genç oyuncunun, yarın saat 12.50’de İstanbul Havalimanı’na ulaşması bekleniyor.

İSMAİL YÜKSEK İÇİN ŞAŞIRTAN TEKLİF

Fenerbahçe, Kızılyıldız’a 8.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyerek Ognjen Mimovic ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Aynı zamanda, Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya, İsmail Yüksek için 10 milyon euro teklif etti. Bu meblağ, Fenerbahçe’nin İsmail Yüksek’i transfer ettiği bedelin yaklaşık 154 katı kadar. Fakat, sarı-lacivertli kulübün İsmail Yüksek konusunda kararlılığı devam ediyor. Yönetim, futbolcunun maaşını 50 milyon lira seviyesine çıkararak 2027’ye kadar olan sözleşmesini bir yıl daha uzatmayı planlıyor. Bu sezon boyunca genelde yedek kalan İsmail, toplamda 20 maçta forma giydi.