İsmet Sayhan Gözaltına Alındı

SON DAKİKA GÖZALTILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Selahattin Yılmaz’ın elebaşı olduğu iddia edilen silahlı suç örgütüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma çerçevesinde, eski MKE yönetim kurulu başkanı olan İsmet Sayhan’ın suç örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenmiş durumda. Sayhan, hakkında çıkartılan gözaltı kararı sonrası emniyet güçlerince dün Ankara’da yakalandı. Şüphelinin, yarın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi planlanıyor.

SUİKAST HAZIRLIĞI İDDİALARI

İBB soruşturması kapsaında tutuklu bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in, cezaevinde avukatı aracılığıyla Selahattin Yılmaz’a “Aziz İhsan Aktaş’ı susturun” talimatı verdiği öne sürüldü. Suikast hazırlığıyla ilgili olarak konuşan Fatih Keleş, Selahattin Yılmaz ve Aziz İhsan Aktaş isimlerini medyadan öğrendiğini ve suikast iddialarının doğru olmadığını ifade etti.

OPERASYONLARIN KAPSAMI

Bu organize suç örgütüne yönelik düzenlenen İstanbul merkezli operasyonlarda, Ankara, Antalya, Muğla ve Samsun gibi illerde de 17 şüpheli gözaltına alındı. Selahattin Yılmaz dahil 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.