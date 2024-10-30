“İsmet Taşdemir’in Bodrum FK ile Yolu Ayrıldı”

İSMET TAŞDEMİR’İN GÖREVİNE SON VERİLDİ

İsmet Taşdemir, Bodrum FK’de 4. sezonunu geçiriyordu. 2021-2022 sezonunda Ege temsilcisiyle 2. Lig’den 1. Lig’e yükselmeyi başaran Taşdemir, geçen sezon da takımıyla Süper Lig’e çıkma başarısı gösterdi. Bu sezon Süper Lig’de çıktığı 10 maç sonucunda 10 puan toplayarak 13. sırada yer alan Bodrum FK, son iki karşılaşmasını kaybetti ve üç maçtır galibiyet elde edemedi. Yaşanan puan kayıplarının ardından kulüp yönetimi, Taşdemir ve ekibi ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Üç yıldır kulübümüzde teknik direktörlük yapan, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda ve kısa sürede Süper Lig’e ulaşan yolculuğumuzda değerli katkıları bulunan hocamız İsmet Taşdemir ile antrenörler Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

VEDA TÖRENİ YAPILDI

Yalıçiftlik İsmail Altındağ Tesisleri’nde Taşdemir ve birlikteki antrenörler için bir veda töreni düzenlendi. Törene Taşdemir, beraberindeki antrenörler, Bodrum Asbaşkanı Selahattin Polat, kulüp CEO’su Servet Cavuşoğlu, yönetim kurulu üyeleri Aşkın Demir, Caner Tuna, İsmail Erdoğan ve Kulüp Müdürü Süleyman Tekgül katıldı. Törende Asbaşkan Selahattin Polat, Taşdemir’e plaket ve çiçek takdim ederek verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.

BODRUMSPOR HER ZAMAN KALBİMİZDE KALACAK

Kurulan aile ortamına değinen İsmet Taşdemir, “3 sene burada çok güzel şeyler yaşadık, aile olduk. Bize burada bu çalışma imkanını verdiniz. Başta Fikret Başkan olmakla beraber bu konuda çok teşekkür ederim, bize çok güzel imkanlar sundunuz. Biz de elimizden geleni yaptık. Bodrumspor her zaman kalbimizde kalacak. Artık ağabey-kardeş gibi yolumuza devam edeceğiz” dedi. Diğer yandan, Bodrum FK’nın Volkan Demirel ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi.