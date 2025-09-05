İsmi Benzerliği Sıkıntı Yarattı: Tehditler Var

İSİM BENZERLİĞİ YAŞAMI KÂBUSA DÖNDÜRDÜ

ABD’nin Indiana eyaletinde bulunan iflas avukatı Mark Zuckerberg, isim benzerliği yüzünden hayatının kâbusa dönüştüğünü ifade ediyor. Dünyaca ünlü Meta CEO’su ile aynı isme sahip olan avukat, yıllar boyunca sosyal medya platformlarında yaşadığı engellemeler, yanlış anlaşılmalar ve hatta ölüm tehditleriyle mücadele ediyor.

FACEBOOK SAYFASI SÜREKLİ KAPATILIYOR

CNBC’nin haberine göre, avukat Zuckerberg, mesleğini tanıtmak amacıyla kullandığı ticari Facebook sayfasının son sekiz yıl içinde beş kez kapatıldığını belirtti. Facebook’un, sayfasını Meta CEO’sunu taklit etmekle suçlayarak defalarca devre dışı bıraktığını dile getiren avukat, bu süreç boyunca 11 bin dolardan fazla reklam harcaması yaptığını vurguladı.

HATIRLATMA: HENÜZ ÇOCUKTU

Zuckerberg, mesleğe ilk başladığında Meta CEO’sunun henüz üç yaşında olduğunu anımsatarak, isim benzerliğinin hayatını zorlaştırdığını aktardı. 2020 tarihli bir e-postasında “Daha genç ve zengin Mark Zuckerberg’le karşılaşırsanız, ona selamımı iletin. Bana her gün büyük sıkıntı veriyor” ifadelerini kullandığı ortaya çıktı.

TEHDİTLERLE KARŞILAŞIYORUM

Avukat Zuckerberg, yanlış yönlendirilen telefon ve mesajlar nedeniyle sık sık tehditlere maruz kaldığını bildiriyor. Aralarında para talepleri ve ölüm tehditlerinin de bulunduğu mesajların, artık gelir kaybına yol açtığını belirten avukat, kimliğini ispatlamak amacıyla “iammarkzuckerberg.com” adında bir internet sitesi kurduğunu açıkladı.

KOMİK DURUMLARLA YÜZLEŞİYOR

İsim benzerliğinin yalnızca tehditlerle değil, komik durumlarla da sonuçlandığını söyleyen avukat, “Las Vegas’ta konuşma yapmak için gittiğimde, yürüyen merdivenlerin altında ‘Mark Zuckerberg’ yazılı tabela tutan bir şoför beni bekliyordu. Hayal kırıklığına uğrayan kalabalık, Meta CEO’su yerine beni görünce şaşkına döndü” sözleriyle yaşadıklarını anlattı.