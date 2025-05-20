İspanya’da Mobil Şebekeler Çöktü! Acil Hatlar Kapalı!

GENEL DURUM

İspanya’da, geniş çaplı bir elektrik kesintisinin ardından sadece iki gün geçtikten sonra, sabit ve mobil telefon hatları da çöktü. Hayatın durma noktasına geldiği bu olayda, acil telefon hatlarının bile çalışmadığı ifade edildi. El Pais gazetesi muhabiri Ramon Muñoz’un haberine göre, Telefónica şirketinin şebekesindeki iyileştirme çalışmaları nedeniyle 20 Mayıs Salı günü yaşanan bir olay, İspanya genelinde telefon hatları ve internet hizmetlerinde kopmalara yol açtı. Haberde, “Telefónica’da yaşanan olay, şebekenin bir kısmının sabit telefon ve internet erişimini kaybetmesine neden oldu” denildi.

ETKİLENEN BÖLGELER

Ayrıca, Aragon, Endülüs, Ekstremadura, Navarra, Bask ve Valensiya gibi pek çok özerk bölgedeki 112 acil servislerinin durumdan etkilendiği bildirildi. Telefónica’nın yaptığı açıklamada, “bazı şirketlerdeki belirli hizmetleri etkileyen” çalışmaların yürütüldüğü ve yaşanan sorunun “çözülmeye çalışıldığı” kaydedildi. El Pais, yerel saatle 10.00 itibarıyla Valensiya, Endülüs ve Navarra gibi birçok bölgede acil servislerin yeniden çalışır duruma geldiğini aktardı. İspanya Dijital Dönüşüm ve Kamu Hizmeti Bakanlığı’ndan bir sözcü de durumu yakından izlediklerini ve çözüm için kesin bilgi ve takvim talep ettiklerini belirtti.

SORUNUN KAYNAĞI

Haberde, olayı Telefónica’nın veri değiştirme ağında yaşanan bir arızadan kaynaklandığı düşünülüyor. Bu “MPLS” ağı, 112 acil hattı ve diğer üç rakamlı telefon hatlarına hizmet veriyor. Telefónica’nın yerel saatle 03.00’te başlayan bir güncelleştirme çalışmasının, çağrılar hakkında sorunlar başlatmaya başladığı ifade ediliyor. İngiltere’nin Metro haber sitesinde, İspanya’daki tüm büyük mobil şebekelerin çöktüğü belirtildi. Bu şebekeler arasında Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil ve O2 bulunuyor. Daily Mail de İspanya’daki “tüm büyük mobil şebekelerin çöktüğü” bilgisini aktardı. Sorunlar, yerel saatle 06.00 sıralarında başladı ve başkent Madrid dahil Malaga, Barselona, Valensiya, Murcia, Sevilya ve Bilbao gibi önemli şehirleri etkiledi.

HAZIR FAALİYETLER

Metro haber sitesine göre, Fransa sınırı yakınlarındaki Aragon’daki acil durum hatlarındaki sorunlar çözüldü ancak diğer bölgelerde sorunlar devam ediyor. İspanyol basını, Telefónica ile bağlantılı ağların etkilenmiş göründüğünü bildiriyor. Kullanıcıların başlıca şikayetleri arasında sinyal alamama, internet sorunları ve pek çok 112 acil durum hattının çökmesi yer alıyor. Acil durum hatlarının hizmet verememesi nedeniyle bazı bölgelerde alternatif telefon numaraları sağlandı. Telefónica şirketinden bir kaynak, El Correro’ya yaptığı açıklamada, “ağ iyileştirme çalışması” yapıldığını ve bunun ülke genelindeki “spesifik hizmetleri” etkilediğini kaydetti. Kesintinin hem internet hem de telefon hizmetlerini etkilediği vurgulandı. İspanya basınında yer alan haberlerde, durumdan en çok sabit telefon hatlarının etkilendiği bildirildi.

ŞİRKETTEN GELEN AÇIKLAMALAR

Telefónica, yaptığı açıklamada, yerel saatle 10.30’dan itibaren sabit telefon hatlarının ve internetin normal kullanıma geçtiğini duyurdu. Vodafone ve MasOrange şirketleri de arızanın Telefónica’dan kaynaklandığını belirtti. Nisan ayının sonunda İspanya’da elektrik şebekesinde yaşanan dalgalanma, ülkenin Fransa ile elektrik bağlantısını tamamen kopardı ve bu durum İber Yarımadası ile Avrupa kıta şebekesi arasında bağlantının da kesilmesine yol açmıştı. Avrupa sisteminden desteğini kaybeden İspanya’nın elektrik sistemi ile Portekiz’in elektrik sistemi hızla çökmüştü.

GEÇEN SÜRE İÇİNDEKİ GELİŞMELER

İspanya’da yaklaşık dört hafta önce de geniş çaplı bir elektrik kesintisi yaşanmıştı. Bu kesinti sırasında ulaşım ve iletişim sistemleri de felç olmaktan kurtulamamıştı. İspanyol vatandaşları, bu duruma hazırlıklı olmak için pilli radyo ve mum kullanmaya başlamıştı.