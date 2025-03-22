İspanya’da Sel Nedeniyle Alarm Verildi

İSPANYA’DA SEL MÜCADELESİ SÜRÜYOR

İspanya, son üç haftadır etkili olan yoğun yağışlarla başa çıkmaya çalışıyor. Bu süreçte, ülkenin orta kesimlerinde de yağışlar ciddi boyutlara ulaştı. Yetkililer, Madrid, Toledo ve Avila gibi önemli şehirlerde, nehirlere yakın yerleşim yerlerinde yaşayan kişilerin tahliye edildiğini duyurdu.

ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Ayrıca, Madrid’den geçen Manzanares ve Jarama nehirlerinin taşma riski nedeniyle alarm seviyesi artırılmış durumda. Yerel yönetim, Avila’nın güneyindeki ilçelerde acil durum ilan ederken, bölge sakinlerinden mümkün oldukça evlerinden çıkmamaları istendi. Meteoroloji yetkilileri, İspanya’da mart ayındaki yağışların rekor seviyelerde olduğunu bildirdi.