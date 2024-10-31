İspanya’daki Sel Felaketi: 8 Saatte Bir Yıllık Yağış Düştü

İSPANYA’DA SEL FELAKETİ SÜRÜYOR

İspanya, yaşanan sel felaketiyle büyük bir sarsıntı yaşıyor. Şiddetli fırtınalar, ülkenin güney ve doğu bölgelerinde etkisini hissettiriyor.

HALA KAYIP İNSANLAR BULUNUYOR

Son yapılan açıklamalara göre, bu sel felaketinde ölenlerin sayısı 104’e yükselmiş durumda. Yetkililer, hâlâ kayıp vatandaşların bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtiyor.

AFET BÖLGESİ OLARAK İLAN EDİLDİ

Valensiya bölgesinde çok sayıda kaybolan kişi olduğu ifade ediliyor. Perşembe günü en çok etkilenen bölgeleri ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Valensiya’yı “afet bölgesi” olarak ilan etti.

GEÇMİŞİ GÖRÜLMEMİŞ YAĞIŞ MİKTARLARI

İspanya Devlet Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), Valensiya bölgesinde “yüzyılın en kötü dönemine” tanıklık ettiklerini vurguladı. Bunun yanı sıra AEMET yetkilileri, “Normalde 1 yılda alınan yağış sadece 8 saatte düştü.” açıklamasında bulundu. Sekiz saat içinde metrekareye 491 litrelik bir yağış düştüğü, özellikle Paiporta, Utiel ve Chiva ilçelerinde büyük hasarlar meydana geldiği bildiriliyor.

KAYIP İNSANLARA ÖNCELİK VERİLİYOR

Bölgedeki durumun kötü olduğunu söyleyen Savunma Bakanı Margarita Robles, hâlâ çok sayıda kayıp olduğunu değindi. Başbakan Sanchez de hava durumunun kritik olduğunu belirterek, “Önceliğimiz kayıp vatandaşlarımızı bulmak. Bunun için karadan, havadan, denizden tüm destek sağlanacak ve aramalar devam edecek.” diye konuştu. Ayrıca, “felaket bölgesi” ilan edilen yerlerin yeniden inşası için devletin tüm ekonomik kaynaklarının seferber edileceği ve Avrupa Birliği’nden de yardım alınacağı aktarıldı. Valensiya özerk yönetim hükümeti başkanı Carlos Mazon, mağdurlara “acil ve direkt 250 milyon avro para yardımı” yapılacağı müjdesini verdi.

YAĞMALAMA OLAYLARI ARTIYOR

Bölgedeki felaket sonrası güvenlik sorunları da gündeme geldi. İçişleri Bakanlığı, alışveriş merkezlerinde dükkanları yağmalamaya çalışan 39 kişinin tutuklandığını açıkladı. Bölgedeki güvenlik sorununun yanı sıra su ve gıda krizi de yaşanıyor. Değişik ilçelerde insanların içme suyu ve gıda yardımları için uzun kuyruklar oluşturduğu gözlemleniyor.

77 BİN EV ELEKTRİKSİZ KALDI

Eğitime ara verildiği, Madrid’e tren seferlerinin en az 15 gün iptal edildiği, birçok yolda ulaşımın kapatıldığı ve su baskınları nedeniyle 8 hastanenin kapalı kaldığı Valensiya’da hâlâ 77 bin haneye elektrik verilemiyor. Yetkililer, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisinin azaltılmasına rağmen hâlâ doğu ve güney İspanya’da devam ettiğini söyledi. Kırmızı ve turuncu alarm verilen yerlerdeki halka “zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları” tavsiye ediliyor. Valensiya’da bu sabah bir garajda yedi kişinin cesedi bulundu ve bazı kaynaklar, ölü sayısının 100’ü aşabileceğini belirtti.