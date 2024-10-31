İspanya’daki Sel Felaketi: Can Kaybı Artıyor

İSPANYA’DA ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA ETKİSİ

Selin vurduğu İspanya, iki gün süren yoğun yağış ve fırtınaların ardından adeta bir yıkıma uğradı. Ülkenin doğu ve güney kesimlerinde en az 95 kişinin hayatını kaybettiği, pek çok kişinin de selde kaybolduğu belirlendi.

VALENSİYA’DA CAN KAYBI YÜKSELDİ

Valensiya’da 92 kişinin cansız bedenine ulaşıldı ve selden en fazla etkilenen ikinci bölge olan Kastilya-La Mancha’da da 3 kişi yaşamını yitirdi. İspanya, yaşanan sel felaketini ‘son yılların en büyük afeti’ olarak nitelendiriyor. Ayrıca, 1200 kişinin hala mahsur kaldığı ve 5000’den fazla aracın otoyollarda mahsur olduğu ifade ediliyor. Yollar çamur ve sel sularıyla kaplı, sel sularının sürüklediği araçlar ve molozlar nedeniyle sokaklara giremiyor. Hava yolu ile yardım ve kurtarma çalışmaları helikopterler aracılığıyla yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Valensiya’daki havaalanının su basmasından dolayı, bugünkü uçuşların iptal edildiği bildirildi.

KÜÇÜK ARA BÖLGELERDE FELAKET VAR

Yetkililer, doğu ve güneyde bazı yerlerde metrekareye 500 litreye kadar yağış düştüğünü aktararak, olumsuz hava koşullarının büyük zarara neden olduğunu, tarım arazilerinin sular altında kaldığını, yüzlerce aracın hasar gördüğünü, ağaçların devrildiğini, yol ve köprülerin yıkıldığını, kara ve demir yolu ulaşımlarında ciddi aksaklıklar yaşandığını belirtti.

Devlet Meteoroloji Ajansı, Valensiya’nın şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle “yüzyılın en kötü döneminden” geçtiğini dile getirdi. Kastilya-La Mancha ve Endülüs bölgelerindeki nehirlerde yükselen su seviyelerine bağlı olarak meydana gelen felaket hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, pek çok İspanyol milletvekili, Valensiya’daki ölenler için sosyal medyadan taziye mesajları paylaştı.

SON 28 YILIN EN GÜÇLÜ YAĞIŞI

Valensiya’da 1996’dan bu yana metrekareye düşen en fazla yağış miktarının kaydedildiği bilgisi de geldi. Madrid ve Valensiya arasındaki otoyol trafiğe kapatıldı, tren seferleri iptal oldu. Ülkenin güney bölgelerinde de çok sayıda yolun kapandığı, kurtarma çalışmalarının helikopterlerle ve botlarla gerçekleştirildiği bildirildi. Meclis ve Senato’da programlanan tüm oturumlar iptal edildi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

İspanya hükümeti, olumsuz hava koşullarının neden olduğu can ve mal kayıpları nedeniyle bir kriz masası oluşturmuştu. Özerk Yönetimler ve Bölgesel Politikalar Bakanı Angel Victor Torres, meydana gelen felaket dolayısıyla 3 gün sürecek bir ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Torres, basın toplantısında, şiddetli yağış ve fırtınanın devam ettiği alanlarda yaşayan vatandaşlara evlerinden çıkmamaları ve çoğunluğu kapalı olan yolları kullanmamaları yönünde uyarılarda bulundu.