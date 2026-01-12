İspanya: Grönland Güvenliğini NATO ile Güçlendirebiliriz

ABD’NİN YENİ DIŞ POLİTİKASI VE GRÖNLAND ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesinin akabinde dış politikasının daha tehditkar bir hale büründüğü gözlemlenirken, ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin Grönland’ı talep ettiklerine yönelik ifadeler tekrar gündeme geldi. ABD yönetimi, Grönland’a olan ihtiyaçları vurgulayarak, adanın Çin veya Rusya’nın kontrolüne girmesine izin veremeyeceklerini belirtti. Bu bağlamda İspanya’dan da bir karşılık geldi.

İSPANYA’DAN GRÖNLAND’A YAKLAŞIM

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, Madrid’de katıldığı bir etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, “Eğer şu anda Grönland veya Arktik bölgesinde NATO güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurlar veya durumlar varsa eminim ki hepimiz bunu analiz edebilir ve güvenliğin güçlendirilmesi gerekiyorsa bunu yapılabiliriz.” diye ifade etti. Albares, Grönland’ın güvenliğini güçlendirmek için NATO aracılığıyla hazır olduklarını vurguladı.

TEHDİTİN ANALİZİ VE NATO VURGUSU

Albares, ABD’nin Grönland’a olası bir askeri müdahalesini dışarıda bıraktığını ve bunu bir hipotez olarak bile değerlendirmediğini belirtti. Bununla birlikte, Danimarka’nın Avrupa Birliği ve NATO çerçevesinde güvenliğinin yeterince korunmadığına inanması durumunda, müttefikleriyle birlikte gerekli analizleri yapacaklarını ve güvenliği artırmak adına adım atabileceklerini aktardı.

AVRUPA’DAN HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI

Albares, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD’nin Venezuela’daki askeri müdahalesinde pasif kalmış olan Avrupa Birliği’nin artık daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğinin altını çizdi. “Avrupa’nın konuşmayı bırakıp harekete geçmesi ve büyük güçlerle aynı masada yer alacağını açıkça belirtmesi gerekiyor.” diyerek Avrupa’nın durumu hakkında bir değerlendirme yaptı.

BİRLİĞİN GENİŞLEMESİNE DESTEK

Son olarak, AB’nin egemenliğine yönelik saldırıları önlemek için Birliğin genişlemesi gerektiğini ifade eden Albares, “İki farklı hızda olsa da AB’nin egemenliğine yönelik saldırıları önlemek için Birliğin genişlemesine yönelik İspanya’nın görüşlerini birçok AB ülkesi paylaşıyor.” şeklinde bilgi verdi.