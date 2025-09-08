İspanya, Lamine Yamal’ı kaybetti

A MİLLİ TAKIM’IN AĞIR YENİLGİSİ

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nda ikinci maçında İspanya’yı ağırladı. Konya’da gerçekleşen bu maçta, taraflardan galip gelen İspanya, 6-0’lık sonuçla sahadan ayrıldı. İspanyol ekibinin gollerini 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda ise Merino attı.

GRUPTAKİ DURUM

Konya’da alınan bu ağır yenilgi sonrasında A Milli Takım, grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı. İspanya ise iki maçta 9 gol atarak, topladığı 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan’ın evindeki maça çıkacakken, İspanya aynı tarihte Gürcistan’ı konuk edecek.

PASAPORT SKANDALI

Maçın ardından sosyal medyada gündeme oturan bir olay yaşandı. İspanya Milli Takımı’nın genç yıldızı Lamine Yamal, maç sonrası pasaportunu kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Yamal soyunma odasına döndü ve pasaportunu bulmak için uzun süre uğraştı. Ancak, Yamal’ın pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldığı bildirildi.