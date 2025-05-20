İspanya Meclisi, İSRAİL’E SİLAH AMBARGOSU’nu kabul etti

İSRAİL SALDIRILARI SÜRDÜRÜYOR

Gazze’ye 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren devam eden saldırılar sonucunda İsrail, 53 bin 339 Filistinlinin yaşamını yitirmesine ve 121 bin 34 Filistinlinin yaralanmasına neden oldu. Dünya, bu saldırıların sona ermesini beklerken, İsrail saldırılarına ara vermiyor. Gazze’de soykırıma hazırlanan İsrail’e karşı dünya genelinden tepkiler giderek artıyor. Bu bağlamda İspanya’da yeni bir gelişme yaşandı.

İSPANYA’DAN SİLAH AMBARGOSU ONAYI

İspanya Meclisi, İsrail’e silah ambargosu getirilmesi yönünde bir tavsiye kararı kabul etti. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar ittifakı ve muhalefetteki Podemos ile Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) partileri tarafından sunulan öneriye, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox dışında tüm siyasi partiler “evet” oyu verdi. 347 milletvekili katıldığı oylamada, 176 evet ve 171 hayır oyu ile öneri kabul edildi. Karar, bazı milletvekillerince ayakta alkışlandı. Mecliste alınan tavsiye kararı doğrultusunda, Filistin halkına yönelik saldırılarda İsrail ordusunu güçlendirmeye yarayacak her türlü kaynak ve askeri amaçla kullanılacak malzeme yasaklanması önerildi.

SİLAH TİCARETİ YASAKLANIYOR

Bu öneri ile İspanya’daki dış ticaret yasasının, İsrail gibi soykırım veya insanlığa karşı suçlara karışmış devletlerle askeri sözleşme yapılmasını engelleyecek şekilde yeniden düzenlenmesi talep ediliyor. Sumar ittifakı Meclis Sözcüsü Veronica Martinez, “İspanya’nın soykırım veya savaş suçları işleyen herhangi bir devletle işbirliği yapamayacağını, mevcut durumda Gazze’de soykırım yapan İsrail’in silah endüstrisinin desteklenmemesi gerektiğini” belirtti.

Aşırı sol görüşlü Podemos partisinin lideri Ione Belarra, Bakanlar Kurulu’na bu hafta içinde olağanüstü toplantı yaparak, İsrail’e silah ambargosu için kararname çıkarmasını talep etti. Belarra, “Filistinliler daha fazla bekleyemez. Netanyahu, onları öldürüyor, bombalıyor, hasta ve aç bırakıyor. Bu yaşananlar 21. yüzyılın en büyük etnik temizliğidir ve (Binyamin) Netanyahu’yu dönemimizin Hitler’i haline getirmiştir. İsrail’in Gazze’deki soykırımına suç ortaklığı yapmayı bırakın.” şeklinde açıklamada bulundu.

İSPANYA BAŞBAKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Ayrıca, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları dolayısıyla, Ukrayna’yı işgal eden Rusya gibi uluslararası etkinliklerden men edilmesi çağrısında bulundu.