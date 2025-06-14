İspanyol Finans Devi BBVA, 2025 ve 2026 GSYH tahminini korudu

GSYH BÜYÜME TAHMİNLERİ DEĞİŞMEDİ

İspanyol finans devi BBVA Research, Türkiye’nin 2025 ve 2026 yılları için GSYH büyüme tahminlerini sabit tuttu. 2025 yılı için tahmin yüzde 3,5, 2026 yılı içinse yüzde 4 olarak öngörülüyor. BBVA Research’ın yapılan değerlendirmede, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz.” şeklinde belirtildi.

ENFLASYON PROJEKSİYONLARI GÜNCELLENDİ

Mart ortası ve Nisan başındaki şok gelişmeler neticesinde, 2025 sonu için enflasyon projeksiyonu yüzde 29’dan yüzde 31’e ve 2026 sonu için yüzde 20,5’ten yüzde 21’e revize edildi. BBVA Research, “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

POLİTİKA FAİZİ BEKLENTİLERİ

Bilgilendirme notunda, parasal genişleme döngüsünün 10 Haziran’dan bu yana sürdüğüne, bu nedenle fonlama maliyetinin politika faizine doğru normalleşmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Temmuz ayından itibaren politika faizi indirimlerine devam edilmesi bekleniyor ve bu durumun 2025 yılı sonunda politika faizinin yüzde 36 seviyesine ulaşacağını öngörüyor. Döviz için, enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesi ve sektördeki baskının artması ile birlikte yaz mevsiminin sona ermesinin ardından daha fazla değerlenme alanı bulunduğu ifade ediliyor. 2025 ve 2026 sonu için döviz tahminleri ise sırasıyla 45 ve 52 olarak korundu. BBVA Research, büyüme ve enflasyon tahminlerinin aşağı yönlü olmasıyla ilgili risk dengesini değerlendiriyor ve bu durumun döviz kuru ve faiz oranı tahminlerini olumsuz etkileyebileceğini vurguluyor. Ancak iç ve dış faktörlerdeki belirsizlikler, temkinli kalmaya devam etme gereğini doğuruyor.