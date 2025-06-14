İspanyol Finans Devi BBVA, Türkiye’nin GSYH Büyüme Tahminlerini Koruyor

TÜRKİYE’NİN GSYH BÜYÜME TAHMİNLERİ SABİT KALDI

İspanyol finans devi BBVA Research, Türkiye için 2025 ve 2026 yıllarındaki GSYH büyüme tahminini değiştirmedi. 2025 yılı için yüzde 3,5 ve 2026 yılı için yüzde 4 oranında GSYH büyümesi öngörmeye devam ediyor. BBVA Research’ın değerlendirmesinde, “Güçlü 1Ç25 performansı, olası yarı mali politikalar ve zayıf dış talepten kaynaklanan dramatik bir etki olmaması göz önüne alındığında, GSYİH büyüme tahminlerimizi aynı tutuyoruz.” şeklinde ifade edildi.

Mart ortası ve Nisan başındaki ikiz şokların ardından, enflasyon projeksiyonları 2025 sonu için yüzde 29’dan yüzde 31’e ve 2026 sonu için yüzde 20,5’ten yüzde 21’e revize edildi. BBVA Research, “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.” dedi.

Bilgilendirme notunda, parasal genişleme döngüsünün 10 Haziran’dan bu yana görüldüğü gibi, fonlama maliyetinin politika faizine doğru normalleşmeye devam etmesiyle birlikte Temmuz ayından itibaren politika faizi indirimlerinin devam etmesini bekledikleri ifade edildi. 2025 yılı sonunda politika faizinin yüzde 36’ya ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca, yaz mevsimi sonrası dövizde, enflasyon eğiliminin yüzde 2’nin altına düşmesi ve sektördeki aşağı yönlü baskının artmasıyla daha fazla gerçek değerlenme için alan değerlendiriliyor. 2025 ve 2026 sonu için sırasıyla ABD dolarına karşı 45 ve 52’lik döviz tahminleri korunuyor. BBVA Research, büyüme ve enflasyon için tahminlerinin aşağı yönlü risk dengesine sahip olduğunu belirtti ve bunun döviz kuru ile faiz oranı tahminlerini olumsuz yönde etkileyeceğini ifade etti. Ancak, dış ve iç faktörlerdeki belirsizliklerin temkinli olmalarına sebep olduğu vurgulandı.