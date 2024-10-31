İspanyol Kulüp Galatasaray’daki Yıldızı İstiyor

GALATASARAY’DA PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURAN YILDIZ

Galatasaray’daki etkileyici performansıyla dikkat çeken futbolcu, İspanyol ekibi Real Madrid’in radarına girdi. Cim-Bom, geçtiğimiz yıl 9.5 milyon euroya Tottenham’dan yaptığı transferle bu oyuncuyu kadrosuna kattı. Yönetim, “astronomik bir teklif olmadığı sürece satılmayacak” diyerek transfer konusuna netlik kazandırdı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NİN GÖZDESİ OLDU

Kolombiyalı stoper Sanchez, kısa sürede değerini artırarak Avrupa’nın büyük kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı. Real Madrid’in de listesine girdiği belirtilen 28 yaşındaki oyuncu, Copa Amerika’daki performansıyla beğeni topladı. Transfermarkt’a göre Sanchez, Galatasaray’a katıldığında 14 milyon euro değerindeyken şimdi 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

YÖNETİMDEN SICAK AÇIKLAMALAR

Sanchez hakkında görüş bildiren sarı-kırmızılı yöneticiler, “Galatasaray, elinde Nelsson ve Abdülkerim varken Sanchez’i transfer etti. Bu kararın ne kadar doğru olduğunu topladığımız başarılarla görmekteyiz. Tartışmasız ligimizin en iyi stoperi. Performansından memnunuz. Hem oyunculuk hem de karakter olarak bizim için çok uygun. Onun önemli kulüpler tarafından takip edildiğini biliyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

GALATASARAY’LA SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Galatasaray ile 3+1 yıllık sözleşmesi bulunan Sanchez, yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor. Bu sezon Galatasaray için 10 resmi maça çıkan Kolombiyalı futbolcu, 2 gol atıp 1 asist yaptı. Cim-Bom, Sanchez’in oynamadığı Young Boys maçından elenirken, Kolombiyalı oyuncunun benchde beklediği Süper Kupa maçında ise 5 gol yedi.