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Isparta’da Araçlar Çarpıştı, 4 Yaralı

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KAZA DETAYLARI

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde, Aksu kara yolunda meydana gelen bir kaza, Asım Mevlüt A. yönetimindeki otomobil ile Kemal Can D.’nin kullandığı diğer otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Bu kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardından yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla birlikte Eğirdir Devlet Hastanesi’ne taşındı. Yaralıların durumuyla ilgili gerekli müdahaleler yapıldı. Kazanın sebepleri üzerine inceleme çalışmaları hızlandırıldı.

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