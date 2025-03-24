Isparta’daki Kazada Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

KAZA MEYDANA GELDİ

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi’nde yer alan Turgut Özal Bulvarı Lokman Başaran Kavşağı’nda akşam saatlerinde bir kaza gerçekleşti. Halil K. (43) yönetimindeki hafif ticari araç, Asuman M. (62) hakimiyetindeki motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Asuman M., yere düştü ve yaralandı.

YAŞAM DURUMU İYİ

Kaza sonrası hemen kaza tanıkları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. Olay yerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Asuman M.’yi ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan kontroller sonucunda Asuman M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.