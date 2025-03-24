Gündem

Isparta’daki Kazada Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

isparta-daki-kazada-motosiklet-surucusu-yaralandi

KAZA MEYDANA GELDİ

Isparta’nın Yalvaç ilçesi Pazaraşağı Mahallesi’nde yer alan Turgut Özal Bulvarı Lokman Başaran Kavşağı’nda akşam saatlerinde bir kaza gerçekleşti. Halil K. (43) yönetimindeki hafif ticari araç, Asuman M. (62) hakimiyetindeki motosiklet ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Asuman M., yere düştü ve yaralandı.

YAŞAM DURUMU İYİ

Kaza sonrası hemen kaza tanıkları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti. Olay yerine hızla ulaşan polis ve sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Asuman M.’yi ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan kontroller sonucunda Asuman M.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Gelendost Başkanı Mustafa Özmen Gözaltında

Gelendost ilçesinin bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in de bulunduğu altı kişi, devam eden bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.
Gündem

Belediye Başkanı Özmen Soruşturma Kapsamında Gözaltında

Isparta'nın Gelendost ilçesinde bağımsız Belediye Başkanı Mustafa Özmen'in de bulunduğu 6 kişi, yürütülen bir soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.