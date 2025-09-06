İsrail, Ağustos’ta 15 Gazeteciyi Öldürdü

İSRAİL’İN SALDIRILARI GAZETECİLERİ HEDEF ALIYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sadece sivil halkı değil, aynı zamanda bu durumu dünyaya duyurmaya çalışan gazetecileri de hedef alıyor. Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, Filistinli Gazeteciler Sendikası Özgürlükler Komitesi, Ağustos 2025’te İsrail’in Batı Şeria ve Gazze Şeridi’nde gazetecilere yönelik ihlallere dair bir rapor hazırladı.

AĞUSTOS AYINDA GAZETECİLERİ HEDEF ALDI

Rapor, Ağustos ayında İsrail’in gazetecilere yönelik 86 ihlalde bulunduğunu ve bu saldırılar sonucunda Gazze’de 3’ü kadın olmak üzere 15 gazetecinin yaşamını yitirdiğini, ayrıca 9 gazetecinin de yaralandığını ortaya koyuyor. Bu süreçte, en çarpıcı olaylar 10 Ağustos’ta Gazze kentindeki Şifa Hastanesi avlusunda meydana gelen ve 6 gazetecinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı ile 25 Ağustos’ta Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’nde gerçekleşen ve 5 gazetecinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olay olarak kaydediliyor.

GAZETECİLERİN HABER YAPMASINI ENGELLİYOR

İşgal altındaki Batı Şeria’da da gazetecilere yönelik 6 saldırı gerçekleşti. Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, gazetecilere toplamda 3 kez saldırarak 33 gazetecinin haber yapmasını engelledi. Raporda, İsrailli gazetecilerin Filistinli meslekdaşları hakkında karalama kampanyaları yürüttüğü ve bunun ardından Gazze’deki gazetecilerin İsrail ordusu tarafından hedef alındığı vurgulanıyor.

BASININ HEDEF ALINMASI SİSTEMATİK BİR POLİTİKA HALİNE GELDİ

Özgürlükler Komitesi Başkanı Muhammed Lahham, Filistin basınının hedef alınmasının “gerçekleri ve Filistin davasını yok etmeyi amaçlayan sistematik bir politika haline geldiğini” belirtiyor. Lahham, uluslararası kuruluşlar ve insan hakları örgütlerine, gazetecilerin korunması ve onlara yönelik suçları işleyenlerin sorumlu tutulması için “acil harekete geçme” çağrısında bulunuyor.

GAZETECİLER ŞİFA HASTANESİNDE KATLEDİLDİ

İsrail ordusu, 10 Ağustos’ta Gazze’deki Şifa Hastanesi avlusunda gazetecilerin kaldığı çadırı bombalayarak, Al Jazeera muhabirleri Enes eş-Şerif ve Muhammed Kurayka’nın da aralarında bulunduğu 6 gazeteciyi hayatını kaybettirdi.