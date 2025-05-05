İsrail Askerleri, Cinsiyet Partisi İçin Bombaladı

İSRAİL’DEN SKANDAL BOMBALAMA

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Gazze’de masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan İsrail, bir diğer skandal olaya imza attı. Askerleri, bir bebeğin cinsiyet partisi kapsamında Gazze’de bir yerleşim alanını bombaladı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, bu yerleşim bölgesinin patlayıcılarla yerle bir olduğu görülüyor.

GÜLÜŞMELER VE MAVİ DUMAN

Yerleşim yerinin havaya uçurulmasının ardından bölgeden yükselen mavi dumanın yanı sıra, arka planda İsrail askerlerinin kahkahaları duyuluyor. Patlama anında yer alan askerlerden birinin “O bir erkek” söylemi dikkat çekiyor. Cinsiyet partisi, ebeveynlerin bebeğin cinsiyetini öğrenmek üzere düzenledikleri bir etkinlik olarak biliniyor.

EVE VE İŞ YERLERİNE SALDIRILAR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırılarla Gazze’deki Filistinlileri zorla yerlerinden ederken, onların evleri ve binalarını da hedef alıyor. Yıkımlarda iş makineleri ve patlayıcılar kullanılırken, birçok ev kasıtlı olarak ateşe veriliyor.

GAZZE’DE AĞIR YIKIM

İsrail’in saldırıları sonucunda özellikle Gazze Şeridi’nin kuzeyinde ciddi tahribatlar yaşanıyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre, bu saldırılar sonucunda Gazze’deki 160 bin konut tamamen yıkıldı, 276 bin konut ise büyük ölçüde veya kısmen hasar gördü. Bu durum, Gazze’deki konutların yüzde 92’sinin ya tamamen yıkıldığı ya da hasar aldığı anlamına geliyor.