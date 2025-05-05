İsrail Askerleri, Gazze’de Patlama Gerçekleştirdi

İSRAİL’İN GASİ ŞEHİRİNE SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Gazze’de masumları hedef alan İsrail, bir skandal olaya daha imza attı. İsrail askerleri, doğacak bebeğin cinsiyet partisi için Gazze’deki bir yerleşim yerini bombaladı. Askerlerin sosyal medyada yayımladıkları görüntülerde, Gazze’de bir yerleşim bölgesinin patlayıcılarla havaya uçurulduğu görülüyor.

KAHKAHALAR ORTAMDA

Yerleşim alanının patlatılmasının ardından bölgeden mavi duman yükselirken, arka planda İsrail askerlerinin kahkahaları duyuluyor. Bebeğin cinsiyetini açıklama partisi için yerleşim bölgesini havaya uçuran askerlerden birinin, “O bir erkek” dediği net bir şekilde işitiliyor.

CİNSİYET PARTİSİ NEDİR?

Cinsiyet partisi, anne ve baba adaylarının bebeğin cinsiyetini öğrenmek için düzenlediği bir etkinlik olarak tanımlanıyor.

İSRAİL ASKERLERİ KASITLI YIKIM YAPIYOR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’deki saldırılarını sürdürürken Filistinlileri zorla yerinden ediyor ve onlara ait ev ile binaları yıkıyor. Bu yıkımlar için iş makineleri ve patlayıcılar kullanılıyor. Gazze’de çok sayıda ev de İsrail askerleri tarafından kasıtlı olarak ateşe veriliyor.

GİDEREK ARTIYOR OLAN BİLANÇO

İsrail saldırıları sonrası, özellikle Gazze’nin kuzeyinde ağır yıkımlar dikkat çekiyor. Birleşmiş Milletler’e göre, bu saldırılar sonucunda Gazze’deki konutların 160 bini tamamen yıkıldı, 276 bini büyük oranda veya kısmen hasar gördü. Bu durum, Gazze’deki konutların yüzde 92’sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.