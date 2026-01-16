İsrail Askerlerinin Suriye’den Çaldığı 250 Keçi İddiası

israil-askerlerinin-suriye-den-caldigi-250-keci-iddiasi

İSRAİL ASKERLERİ SÜREYİ ÇALDI

İsrail’in bir televizyon kanalı, İsrail askerlerinin Suriye topraklarında bulunan 250 keçiden oluşan bir sürüyü çaldığını duyurdu. Habere göre, çalınan sürü, kamyonlarla Batı Şeria’daki çeşitli Yahudi yerleşim birimlerine taşındı. İki hafta önce gerçekleştiği belirtilen olay “istisnai” bir hırsızlık olarak nitelendiriliyor.

İSRAİL ASKERLERİ KAMYON YARDIMIYLA HAREKET ETTİ

Haberde, İsrail askerlerinin sürüyü almak için nakliye kamyonları çağırdığı ve bölgedeki bir çiftçinin sabah saatlerinde yol üzerinde birçok keçinin yürüdüğünü fark ederek durumu yetkililere bildirdiği kaydedildi. Olay sonrası askeri polis, durumla ilgili disiplin prosedürlerini devreye soktu. Edinilen bilgiye göre, olayla bağlantılı olan takım komutanı görevden alındı, bölük komutanına liderlik üzerine uyarı yapıldı ve tüm takımın faaliyetleri uzun bir süre askıya alındı.

SÜREYİN ÇALINDIĞI YER BELİRSİZ

İsrail askerlerinin çaldığı sürünün Suriye topraklarından hangi bölgede alındığına dair herhangi bir detay verilmedi. Ayrıca, Suriyeli yetkililerin konu hakkında henüz bir açıklama yapmadığı bildirildi.

