İsrail Bakanı, Filistin’i Tanımayı Eleştirdi

İsrail hükümeti, Gazze’deki yaşanan insanlık dramına rağmen üst perdeden konuşmalarını sürdürüyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Budapeşte’de bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi.

MACARİSTAN ORTA DOĞU’DAKİ KRİZE DİKKAT ÇEKTİ

Szijjarto, dünyadaki ciddi çatışmaların insanların güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekerek, “Orta Doğu’daki güvenlik krizi, bu çatışmalar arasında en önemlisidir” dedi. Orta Avrupa’nın güvenliğinin Orta Doğu ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Szijjarto, bu bölgede barış, istikrar ve huzurun yeniden tesis edilmesi gerektiğini ifade etti.

FİLİSTİN DEVLETİ TANINMASI ENGEL OLDUĞU GÖRÜŞÜ

Saar ise, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma çabasını ciddi bir hata olarak değerlendirdi ve bunun barış sağlanma ihtimalini zedelediğini savundu. Filistin Devleti’nin tanınmasının bölgedeki istikrarı bozacağını öne süren Saar, böyle bir durumun İsrail’i “adımlar atmaya” zorlayacağını belirtti.

Bakan Saar, mevcut girişimlerin kendilerini bir Filistin Devleti’ni kabul etmeye zorlamasına dair tüm çabaları tamamen reddettiklerini söyledi. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması durumunda bir barış anlaşmasını kabul etmeye hazır olduklarını öne sürdü.