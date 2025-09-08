İsrail Bakanı, Filistin’i Tanımayı Reddetti

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMALAR

Gazze’deki insanlık dramı sürerken, İsrail hükümeti üst perdeden açıklamalar yapmaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Budapeşte’de gerçekleştirdikleri bir buluşmanın ardından basın toplantısında konuştu.

MACARİSTAN’DAN ORTA DOĞU VURGUSU

Szijjarto, yaşanan ciddi çatışmaların hem insanlar hem de dünyanın güvenliği için bir tehdit oluşturduğunu ifade ederek, Orta Doğu’daki güvenlik krizinin bu çatışmalar arasında en önemli olanı olduğunu dile getirdi. Orta Avrupa’nın güvenliğinin, Orta Doğu’nun güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğunu bildiklerini belirten Szijjarto, bu bölgede yeniden barış, istikrar ve huzurun sağlanması gerektiğini vurguladı.

FİLİSTİN DEVLETİ’NİN TANINMASI ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Saar ise, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma girişimini ciddi bir hata olarak değerlendirerek, bu durumun barış sağlama imkanını zedelediğini savundu. Filistin Devleti’nin tanınmasının bölgedeki istikrarı bozacağını ileri süren Saar, bunun ayrıca İsrail’i “adımlar atmaya” yönlendireceğini kaydetti.

Bakan Saar, kendilerine bir Filistin Devleti’ni kabul ettirmeye yönelik mevcut girişimleri tamamen reddettiklerini ifade etti. Ayrıca, esirlerin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması koşuluyla savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul edebileceklerini dile getirdi.