İsrail Başbakanı Netanyahu İran’a Olası Saldırılara Hazırlık Vurgusu Yaptı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya ve sivil savunma birimlerine ABD’nin İran’a olası bir saldırısı nedeniyle “savaş hazırlığı” talimatı verildiğini duyurdu. Netanyahu, misilleme yapılması durumunda Tahran yönetimini “hayal bile edemeyecekleri bir karşılık vermekle” tehdit etti. Askeri mezuniyet töreninde, İsrail’in İran karşısında “en büyük müttefiki ABD ile birlikte hareket ettiğini” belirten Netanyahu, her senaryoya hazırlıklı olduklarını vurguladı. “Kesin olan bir şey var: Eğer ayetullahlar hata yapıp bize saldırırlarsa, hayal bile edemeyecekleri bir karşılıkla yüzleşecekler.” değerlendirmesini yaptı.

Ateşkese Rağmen Saldırılar Sürecek

Netanyahu, yaptığı konuşmada Gazze’ye yönelik saldırıların devam edeceği mesajını vererek, “Ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenledikleri Gazze’de Hamas’ın çok yakında bir ikilemle karşı karşıya kalacağını” dile getirdi. “Silahlarından kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı vazgeçecekler?” ifadeleriyle Hamas’a yönelik baskılarını artıracaklarını gösterdi. Öte yandan, Gazze Şeridi’nde ateşkes sonrası süren işgali, İsrail’in “karadan işgali tehlikesini minimuma indirmek için hayati bir ihtiyaç” olarak tanımladı.

ABD’nin Olası Saldırısı İçin Yüksek Alarm

İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısının “yakın zamanda” başlayabileceği yönündeki değerlendirmeler üzerine, İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı’na yüksek alarm durumu talimatı verilmiş durumda. Kanal 12 televizyonu, ABD’nin İran’a saldırı başlatması halinde İsrail’in de bu saldırılara katılacağını öne sürdü. ABD’li yetkililer, Trump’ın İran’a yönelik geniş çaplı bir saldırı talimatı vermeye “çok yakın” olduğunu, diplomatik takvimin daraldığını ve askeri seçeneklerin masada olduğunu ifade etti.