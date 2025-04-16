İsrail Basını: ABD, Suriye’den Çekiliyor

SURİYE’DEN ASKER ÇEKİLME PLANI

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Washington yönetiminin 2 ay içerisinde Suriye’den asker çekmeye başlayacağı Tel Aviv yönetimine bildirildi. Yedioth Ahronoth gazetesi, İsrail’in ABD’nin bu askeri çekilişini engellemeye çalıştığını aktardı. Bunun sebebi olarak, Tel Aviv yönetiminin “Türkiye’nin yeni Suriye’de daha fazla stratejik varlık devralacağı korkusu” öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump’ın, Suriye’den asker çekme niyetini daha önce duyurması hatırlatıldı. Pentagon’un, uzun süredir planlar üzerinde çalıştığı ve bu konuda İsraillileri bilgilendirdiği ifade edildi.

İSRAİLLİ YETKİLİLERİN ENDİŞELERİ

Haberde, İsrailli yetkililerin “ciddi endişelerini dile getirdiği” fakat bu durumun ABD’nin çekilme kararı üzerinde bir etkisi olmadığı belirtildi. Üst düzey bir İsrailli yetkiliye göre, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinden askerlerini çekmesinin, Türkiye ile İsrail arasındaki gerilimi artırabileceği ve Türkiye’nin “Suriye’deki daha fazla stratejik askeri noktayı kontrol etme” isteğini destekleme potansiyeli taşıdığı ifade edildi.

TRUMP’IN ARABULUCULUK TEKLİFİ

ABD’nin Suriye’den çekilme sürecine ve Başkan Trump’ın, geçen hafta Beyaz Saray’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında söylediklerine dikkat çekildi. Bu durumun İsrail güvenlik kurumlarını teyakkuza geçirdiği, üstelik İsrailli yetkililerin Trump’ın arabuluculuk teklifini “güven verici” bulmadığı belirtildi.

SALDIRILAR VE STRATEJİK ENDİŞELER

İsrail’in son haftalarda Suriye’de Türkiye’nin yerleşeceği belirtilen Humus iline bağlı Tedmur (Palmira) ilçesindeki T4 askeri üssüne gerçekleştirdiği saldırılar, ABD asker çekmeden önce Türkiye’nin bölgedeki konuşlanmasını geciktirmek amacıyla yapıldığı iddia edildi. Bu saldırıların, ABD asker çekmeye başlamadan önce bir “zamana karşı yarış” olarak görüldüğü ifade edildi. Ayrıca, Türkiye’nin Suriye’de İsrail’in hareket özgürlüğünü kısıtlama ve işgal altındaki Suriye topraklarına yönelik potansiyel bir tehdit oluşturma ihtimalinin Tel Aviv’i rahatsız ettiği aktarıldı.