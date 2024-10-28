İsrail Basını: Netanyahu Mısır’ın Teklifine Olumsuz Cevap Verdi

İSRAİL GÜVENLİK BİRİMLERİ MISIR’IN TEKLİFİNİ DESTEKLİYOR

İsrail devlet televizyonu KAN ve Kanal 12’nin haberinde, Tel Aviv yönetiminin Mısır’ın teklifini kabul etmediği belirtildi. Kanal 12’nin internet sitesindeki haberde, İsrail hükümetindeki çoğu bakanın Mısır’ın önerisini desteklediği ancak Başbakan Netanyahu’nun buna karşı çıktığı ifade edildi. Netanyahu’nun, “esir takası görüşmelerinin yalnızca Gazze’ye saldırılar sürerken devam edeceğini” savunduğu vurgulandı. Ayrıca, İsrail güvenlik birimlerinin Mısır’ın teklifini desteklediğine dikkat çekildi.

MISIR CUMHURBAŞKANI SİSİ’DEN ATEŞKES TEKLİFİ

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde 4 İsrailli esir ile alıkonulan bazı Filistinlilerin takası için iki günlük ateşkes girişiminde bulunduklarını belirtti. Sisi, “Önümüzdeki 10 gün içerisinde geçici ateşkesi kalıcı ateşkese dönüştürmek için müzakereler yapılacak” ifadesini kullandı.

GAZZE’DE YAŞANAN KAYIPLAR VE İHLALLER

İsrail’in Gazze’yi işgalinde 7 Ekim sonrası Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” gerekçesiyle 7 Ekim 2023’te kapsamlı bir saldırı düzenledi. İsrail, bu saldırılarda 1,200 İsraillinin hayatını kaybettiğini ve 5,132 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail’in 7 Ekim’den itibaren Gazze’ye yönelik saldırılarında ise yaklaşık 17,210’u çocuk, 11,742’si kadın olmak üzere 42,924 Filistinli öldü, 100,833 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu aktarılırken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınarak sivil altyapının tahrip edildiği ifade edildi.

İSRAİL ORDUSUNDAKİ KAYIPLAR VE ESİRLERİN SERBEST BIRAKILMASI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 356’sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 771 askerinin öldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım 2023’te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan “insani ara”da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Diğer yandan, İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam ediyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te ise 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 166’sı çocuk, 762 Filistinli hayatını kaybetti.