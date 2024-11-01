İsrail Basınında İran’ın Misilleme Planı İddiası

İRAN’IN MİSILLEME HAZIRLIĞI

İsrail’in Walla haber sitesinde yer alan habere göre, İran’ın Tel Aviv’in 26 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıya yanıt vermeye hazırlandığı ileri sürüldü. Haberde, ismi açıklanmayan İsrailli yetkililere dayanarak, İran’ın ABD’de 5 Kasım’da yapılacak Başkanlık seçimlerinden önce bir misilleme gerçekleştirebileceği iddiaları yer aldı. İsrail’in istihbarat kaynakları, İran’ın bu misillemeyi “Irak topraklarından” yapmasını bekliyor.

İRAN’IN STRATEJİK HEDEFLERİ

İran’ın misilleme amacıyla “Irak topraklarından” çok sayıda insansız hava aracı ve balistik füze fırlatacağı öne sürülüyor. Ayrıca, “misillemenin İran toprakları yerine Irak’taki Tahran yanlısı gruplar aracılığıyla gerçekleştirilmesinin”, olası bir İsrail saldırısının önlenmesi için stratejik bir hamle olabileceğine dair yorumlar bulunuyor.

GELİŞEN GERGİNLİKLER

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına karşılık olarak 26 Ekim’de İran’da bazı askeri hedefleri vurduğunu duyurdu ve saldırının başarılı bir şekilde tamamlandığını bildirdi. İran ise Tahran ile batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerindeki askeri noktaların saldırıya uğradığını, hava savunma sistemlerinin bazı saldırılara karşı etkili olduğunu ancak sınırlı hasarların meydana geldiğini açıkladı. Saldırılarda 4 askerle 1 sivilin hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Tahran yönetimi, İsrail’in 26 Ekim’deki saldırısına karşı misilleme yapılacağını da duyurdu.