İsrail, Bölgeyi Felakete Sürüyor!

İTT Dışişleri Bakanları Konseyi Rekor Katılımla Başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi (DBK) 51. Oturumu, İstanbul’da 43 bakan ve 5 bakan yardımcısının katılımıyla rekor bir üst düzey katılımla başladı. İki gün sürecek olan toplantı öncesi, katılımcı ülkelerin heyet başkanları toplu fotoğraf çekimi yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bir önceki DBK Dönem Başkanı Kamerun Dışişleri Bakanı Lejeune Mbella Mbella’dan başkanlığı devralarak açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Hakan Fidan’ın 51. Oturum’daki konuşmasından önemli anlar şu şekilde öne çıkıyor; Türkiye, İİT’nin dönem başkanlığı boyunca küresel adaletin sağlanmasına öncelik verecek ve zulme karşı dik durmaya devam edecek.

Küresel İşbirliğinin Temeli Çok Taraflılık

Uluslararası işbirliğinin temeli olan çok taraflılık, sistemin kendisinin meşruiyet krizine girmesiyle zor durumda. Artan hoşgörüsüzlük, kimlik temelli kutuplaşma ve uluslararası hukukun ihlali, küresel istikrarsızlık etkisini artırıyor. Korumacı politikalar, uluslararası ilişkileri etkisi altına almaya başladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere birçok uluslararası mekanizmanın işlevsizliği, Gazze’de yaşanan vahşetle net bir şekilde ortaya çıkıyor. İİT, bu konuda öncü bir rol üstlenmelidir. Dünya nüfusunun dörtte birini oluşturan İslam ülkeleri, adaleti savunan bir küresel sistemin kurulmasına öncülük etmelidir. Teşkilatın mevcut koşullara uyum sağlaması ortak sorumluluğumuzdur. Geniş katılım, birliğimizin ve ortak gücümüzün bir göstergesidir. Bu çalkantılı dönemde İslam, hepimizin ihtiyaç duyduğu gerekli rehberliği sağlıyor.

İsrail’in Saldırganlığına Dikkat Çekildi

Bakan Fidan, “İsrail, şimdi de komşumuz İran’a saldırarak bölgeyi topyekün bir felaketin eşiğine sürüklüyor.” diyerek bölgedeki saldırganlığa karşı güçlü bir duruş sergileme gerekliliğine vurgu yaptı. İran’ın nükleer programı ile ilgili devam eden müzakerelerin sürerken, saldırıları kınadığını belirtti. Uluslararası toplumun önceliği, daha şiddetli çatışmaların önlenmesi olmalı. İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları, sadece Gazze değil, Batı Şeria’da da artarak devam ediyor. İsrail’in amacı, Filistinlileri evlerinden sürmek ve iki devletli çözüm vizyonunu sona erdirmek. Kalıcı ateşkes ve insani erişim sağlama konularında devam eden müzakereleri destekleyeceğini ifade etti.

Suriyeli Kardeşlerimizin Yanındayız

Bakan Fidan, “Ortak çabalarımız sayesinde bugün Suriyeli kardeşlerimizle istikrarlı ve müreffeh bir Suriye için gerekli adımları atabiliyoruz.” şeklinde konuşarak, Suriye’nin İİT’ye dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Devam eden yaptırımların hafifletilmesi süreciyle birlikte Suriye halkının yanında durmaya devam edeceklerini ifade etti. İslam coğrafyasının tarihi bir parçası olan Balkanlar, ortak medeniyet ve kardeşlik bağlarını içerisinde barındırıyor. Bu bölgelerde yaşayan Müslümanların geçmişte zor günlerden geçtiğini hatırlatan Fidan, onların yalnız olmadığını ve İslam âleminin Bosnalı kardeşlerine sahip çıktığını gösterme yükümlülüğümüz olduğunu belirtti. Ayrımcı söylemler ve nefret temelli yaklaşımları güçlü bir şekilde kınadı.