Gündem

İsrail Büyükelçiliği Çalışanları Vuruldu

israil-buyukelciligi-calisanlari-vuruldu

OLAYIN TANIMI

ABD’nin başkenti Washington’da, Başkent Yahudi Müzesi çevresinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı yaşamını yitirdi. Yerel saatle 21.05’te meydana gelen bu trajik olayda, bir erkek ve bir kadın çalışan, müzede katıldıkları etkinlikten çıkarak vuruldu.

SORUŞTURMA AŞAMASI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıyı “anlamsız bir cinayet” olarak değerlendirdi ve yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı yürüttüğünü aktardı. Olay sonunda Washington polisi ve FBI ekipleri hemen bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Şehrin birçok ana caddesi kapatıldı ve saldırının sebebine dair detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Beşiktaş Lindelöf’ü Transfer Etmek İstiyor!

Beşiktaş, yeni sezonda savunma hattını güçlendirmek için Manchester United'dan İsveçli stoper Victor Lindelöf ile anlaşmayı planlıyor. Kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor.
Gündem

Fenerbahçe’de Ayrılıklar Başlıyor

Fenerbahçe, yeni sezon için kadro planlaması yaparken, Dusan Tadic'in sezon sonunda Ajax'a geri döneceği iddiaları gündeme geldi. Ayrılıklar netleşmeye başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.