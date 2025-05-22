İsrail Büyükelçiliği Çalışanları Vuruldu

OLAYIN TANIMI

ABD’nin başkenti Washington’da, Başkent Yahudi Müzesi çevresinde gerçekleşen silahlı saldırıda iki İsrail Büyükelçiliği çalışanı yaşamını yitirdi. Yerel saatle 21.05’te meydana gelen bu trajik olayda, bir erkek ve bir kadın çalışan, müzede katıldıkları etkinlikten çıkarak vuruldu.

SORUŞTURMA AŞAMASI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, saldırıyı “anlamsız bir cinayet” olarak değerlendirdi ve yetkililerin olayla ilgili soruşturmayı yürüttüğünü aktardı. Olay sonunda Washington polisi ve FBI ekipleri hemen bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Şehrin birçok ana caddesi kapatıldı ve saldırının sebebine dair detaylı bir inceleme süreci başlatıldı.