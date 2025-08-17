İsrail’de Bugün Hayat Durdu: 32 Kişi Gözaltında

GENEL GREV BAŞLADI

İsrail’de rehine aileleri tarafından başlatılan genel grev nedeniyle Tel Aviv’de ilk eylem gerçekleşiyor. Eylemciler, pankartlarla ana yolu kapatıp Gazze’deki İsraillilerin geri getirilmesi için seslerini yükseltiyor. Rokah Caddesi’nde toplanan grup, Gazze’deki rehine anlaşmasının bir an önce yapılması yönünde taleplerini dile getiriyor ve hükümeti bu konuda harekete geçmeye çağırıyor. Ancak, İsrail polisi eyleme sert bir müdahalede bulunarak tazyikli su ile kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Bu süreçte en az 32 protestocu gözaltına alındı.

İŞ BIRAKMA EYLEMLERİ ARTMIŞ DURUMDA

İsrail basını, iş bırakma eylemleri ve mitinglerin, ülkedeki savaşın genişletilmesi ve Gazze Şehri’nin ele geçirilmesine karşı bir tepki olarak düzenlendiğini aktarıyor. İsrailli askeri yetkililer, yeni işgal planının rehinelerin hayatını tehlikeye atabileceğini belirtiyor. Gazze’de şu an 50 rehine bulunduğu ve bunlardan 20’sinin hayatta olduğuna dair bilgiler var. 7 Ekim Konseyi ve savaş süresince hayatını kaybeden rehinelerin ve askerlerin ailelerini temsil eden diğer gruplar, “askerleri ve rehineleri kurtarmak için ülkeyi kapatacaklarını” duyurdu.

ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK

İ24 medya kuruluşuna göre, birçok kurum grev sürecine katılacağını açıkladı. İsrail’in en büyük işçi federasyonu Histadrut ise başlangıçta grev kapsamında yer almayacağını bildirmişti. Ancak dün akşam yapılan açıklamada, “Kardeşlerimizin geri dönmesi için ortak çığlık, İsrail toplumunun ihtiyaç duyduğu iyileşmenin bir parçasıdır; her türlü siyasi tartışmanın ötesinde insani bir dayanışma eylemidir” ifadesi kullanıldı. Ayrıca, Kudüs İbrani Üniversitesi ve Tel Aviv Üniversitesi gibi önde gelen eğitim kurumları da greve destek verdiklerini açıkladı.