İsrail’de Orman Yangını Yaşanıyor

İSRAİL’DE YANGIN ALARMI

Bir hafta önce Kudüs bölgesinde başlamış olan orman yangınları, hızla şehre yayılmayı sürdürüyor. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki Eştaol Ormanı’nı saran alevler üzerine, İsrail hükümeti, ülke genelinde en yüksek alarm durumuna geçti.

KIZIL MEŞALE EMRİ VERİLDİ

İtfaiye teşkilatı, olağanüstü tehdit seviyelerine karşı en yüksek alarm durumu olan Kızıl Meşale emrini verdi. Yangının şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılması sonucunda Neve Şalom, Bekoa, Taoz, Naşşon ve Mesilat Zion yerleşim birimlerinin tahliye edildiği kaydedildi. Israilli yetkililer, yangın sırasında 12 kişinin yaralandığını duyurdu.

Tel Aviv yönetiminin yangınlara müdahale için Yunanistan, Hırvatistan, İtalya ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden oluşan 6 ülkeden uluslararası yardım talep ettiği belirtildi. Bu ülkelerden, yangın söndürme uçaklarıyla destek sağlanması için hazırlık yapıldığı ifade edildi. İlk yanıt veren ülke olan Yunanistan, yangın söndürme uçağı göndermek üzere çalışmalar başlattı.

İTALYA VE HIRVATİSTAN’DAN YARDIM

Yunanistan’ın ardından, İtalya ve Hırvatistan da yangınla mücadele için yardım gönderme kararı aldıklarını açıkladı. Her iki ülke de amfibik yangın söndürme uçağı göndermeyi planladığını bildirdi.

İSRAİL’DE HALİ HAZIR YANGINLA MÜCADELE

İsrail devlet televizyonu KAN, 12 yangın söndürme uçağı ve 50 kurtarma ekibinin, şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çaba gösterdiğini aktardı. Kudüs ile Tel Aviv arasındaki dahil olmak üzere bazı otoyolların ulaşıma kapatıldığı ifade edildi. İsrail Polisi Sözcüsü Dean Elsdunne, yangının yayıldığını ve ülkenin önemli yollardan biri olan 1 No’lu otobana yaklaştığını belirtti.

DEVLET KURUMLARI ALANDA

Elsdunne, “Polis ve itfaiye teşkilatı, yangının kontrol altına alınabilmesi ve itfaiye teşkilatının işini yapabilmesi için sivilleri bölgeden tahliye etmek amacıyla titiz bir şekilde çalışıyor.” şeklinde açıklamada bulundu. İsrail ordusunun sosyal medya hesabında, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in, yangınla mücadelede polise, itfaiyeye ve kurtarma ekiplerine gerekli tüm konularda destek olmaları için talimat verdiği duyuruldu.

İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev, güvenlik yetkilileriyle yapılan durum değerlendirmesinin ardından Herzl Dağı yakınlarındaki tepelerde yangınlar ve şiddetli rüzgar nedeniyle bazı törenlerin iptal edildiğini açıkladı. Miri, iki gün önce 4 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Bağımsızlık Günü meşale yakma töreninin provasının yayınlanacağını daha önce bildirmişti.