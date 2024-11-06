İsrail’de Yeni Atamalar ve Gelişmeler mı?

NETANYAHU’NUN GÖREVDEN ALMALAR VE YALANLAMALAR

İsrail medya organlarında Netanyahu’nun, Savunma Bakanı Gallant’ın ardından Dışişleri Bakanı Halevi ve başka bir bakanı daha görevden almak üzere hazırlandığı yönünde haberler hızlıca yayıldı. Adı gizli tutulan kaynaklara dayandırılan bu iddialar üzerine Başbakanlık Basın Ofisi bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Netanyahu’nun Halevi ve Bar’ı görevden alma planı bulunduğu bilgileri yalanlandı. Kamuoyunda bu tür haberlerin “ayrılık oluşturmak üzere yapıldığı” vurgusu yapıldı. Netanyahu, bir süredir sorun yaşadığı Gallant’ı bu akşam görevden aldığını duyurmuştu. Gallant’ın yerine Yisrael Katz atandı.

KATZ’IN GÖREVE GELİŞİ VE AÇIKLAMALARI

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Netanyahu’nun kararıyla Savunma Bakanı olarak atandı. Katz, yeni göreviyle ilgili yaptığı açıklamada, “Başbakan Netanyahu’ya beni Savunma Bakanı olarak atadığı ve bana duyduğu güven için teşekkür ederim. Bu sorumluluğu, İsrail Devleti’nin ve vatandaşlarının güvenliği için bir görev bilinciyle kabul ediyorum. Düşmanlarımıza karşı zafer kazanmak ve savaşın hedeflerine ulaşmak için birlikte çalışacağız: en önemli görev olarak kaçırılanların tamamının geri getirilmesi, Gazze’de Hamas’ın yok edilmesi, Lübnan’da Hizbullah’ın yenilgiye uğratılması, İran’ın saldırganlığının engellenmesini sağlayacağız” ifadelerini kullandı.