İsrail’den Gazze’ye Hava Saldırısı Başlattı

İSRAİL ORDUSUNDAN KAPSAMLI HAVA SALDIRILARI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde geniş kapsamlı hava saldırıları başlattı. Bu saldırılarda Hamas komutanları ile Hamas’a ait yapılar hedef alınıyor. İsrail Ordusu, yaptığı açıklamada, Hamas’a ait çok sayıda hedefin vurulduğunu belirtiyor. Reuters’a konuşan bir Hamas yetkilisi, İsrail’in ateşkesi tek taraflı sona erdirdiğini ifade etti. Saldırılar sonucunda en az 200 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından, “Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda, İsrail ordusu ve Shin Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas’a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı.” şeklinde bilgi verdi.

EĞİTİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLDİ

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı’ndan gelen açıklamada, Gazze Şeridi çevresindeki okullarda eğitime ara verildiği ve çiftçilerin sınıra yakın alanlarda çalışma yapmalarına izin verilmeyeceği belirtildi. Yine bu açıklamada, saldırıların gerektiği kadar devam edeceği ve hava saldırılarına ek önlemlerin alınabileceği vurgulandı.

ATEŞKESTEN SONRA GERÇEKLEŞEN EN Büyük SALDIRI

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırı, 19 Ocak’ta başlayan ateşkesten sonraki en büyük hava saldırısı olarak kayıtlara geçti. Son iki ayda İsrail ile Hamas arasında gerçekleşen esir takası ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilemedi. İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı’nın ordunun Hamas’a karşı güçlü hareket etmesi talimatı verdiğini açıkladı. İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi’nde Filistinlilerin sığındığı bir okul ve Tel el-Heva Mahallesi’nde 3 evi bombaladı. Ayrıca Gazze’nin orta kesimlerinde Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da hedef alındı. Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin Abasan el-Kebira bölgesinde saldırılar sonucunda yaralanmalar olduğu bildirildi. Bombardıman nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin hedef alınan bölgelere ulaşmada zorluk yaşadığı belirtildi.

HAMAS’TAN REAKSİYON

Hamas, İsrail hükümetinin Gazze Şeridi’nde savunmasız sivillere karşı savaşı yeniden başlattığını duyurdu. Hamas’ın yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının İsrail hükümeti tarafından bozulduğu ifade edildi. Açıklamada, “Gazze’ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından suçlu Netanyahu’yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz.” denildi. Hamas, Netanyahu’nun ve radikal hükümetinin ateşkes anlaşmasını bozarak, Gazze’deki esirlerin hayatını tehlikeye attığını açıkladı. Ayrıca, Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) sorumluluklarını yerine getirerek Filistin halkının yanında yer alarak Gazze Şeridi’ne dayatılan ablukayı kırmaları talep edildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden de acil toplanması istendi. Hamas, BMGK’nın 2735 sayılı kararı doğrultusunda, Gazze Şeridi’nde ateşkesin devam etmesi ve İsrail güçlerinin geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

BAŞKANLIK’TAN AÇIKLAMALAR

Öte yandan, Beyaz Saray, İsrail’in saldırı öncesinde Washington’a danıştığını bildirdi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın İsrail’e destek olmaktan çekinmediğini belirtti. Leavitt, “Sadece İsrail’i değil Amerika Birleşik Devletleri’ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak.” şeklinde konuştu.