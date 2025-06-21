İsrail’den Hava Saldırılarını Durdurmak Zor

ABD BAŞKANI TRUMP’IN İSRAİL-İRAN İLİŞKİLERİ HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmaların sona ermesini sağlamak için diplomatik bir çözüm bulunması gerektiğini belirtse de, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını durdurmasını istemenin zorluğuna dikkat çekti. New Jersey’de bir golf sahasındaki bağış toplama etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail-İran savaşının sona erdirilmesi konusunda, İsrail’in bugüne kadar elde ettiği askeri başarılar nedeniyle bu talepte bulunmanın gerçekten zorlu olduğunu ifade etti. “İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor” ifadesiyle bu durumu özetledi.

DİPLomATİK ÇABALAR VE SORUNLAR

Trump, “Birisi kazanıyorsa, bu noktada böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Eğer birisi kaybediyorsa, bu durumu çözmek daha kolay olabiliyor. Ancak biz hazırız, istekliyiz ve yeteneklerimiz var. İran’la görüşme yapmış bir ortamdayız ve sonuçlarını göreceğiz…” diyerek durumu değerlendirdi. Ayrıca Avrupa’nın İran’la diplomatik ilişki kurma çabalarının bir anlam taşımadığını söyleyerek, “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar esasen bizimle iletişim kurmak istiyor. İran ile bir süredir konuşmalar yapıyoruz. Bu konuda Avrupa’nın yardımcı olabileceğine inanmıyorum.” dedi.

MÜDAHALE SÜRESİ VE İSRAİL’İN KAPASİTESİ

Trump, ABD’nin İran’a müdahale kararı vermesinin en fazla iki hafta sürmesini beklediğini belirtti. “Onlara bir süre tanıdım. Bu süre ne kadar olacak, göreceğiz. Ama iki haftanın maksimum olacağını söyleyebilirim.” diyerek zamanlama hakkında bilgi verdi. Ayrıca, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerini tek başına ortadan kaldırma kapasitesine sahip olmadığına da dikkat çekerek, “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Belirli noktaları geçebilirler, fakat derinlemesine inemezler. Bu yetenekleri yok” ifadesiyle konuya açıklık getirdi.

ATEŞKES VE GELECEK GÖRÜŞLERİ

Trump, “Aylar içinde bir nükleer bombaya sahip olabilirler. Ben Irak savaşına karşıyım, ‘Gitmeyin’ diyorum. Bir karar vermem gerekiyor fakat şu an bununla ilgili kesin bir şey söyleyemem. Ne zaman karar vereceğimi bilemem, koşullara bağlı olarak karar alacağım.” diye ekledi. Özellikle İsrail’in savaş sırasında iyi işler çıkardığını belirten Trump, İran’ın daha az etkili olduğunu vurgulayarak ateşkesi desteklediğini söyledi. “İbrahim Anlaşmaları’nın gerçekleşmesi benim için her şeyden daha önemli. İran, dünyanın en büyük petrol kaynaklarına sahipken neden nükleer peşinde koşuyor, anlamakta zorluk çekiyorum.” ifadelerini kullandı.