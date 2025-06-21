İsrail’den Hava Saldırılarını Durdurması Zor

ABD BAŞKANINDAN İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik bir çözüm arayışında bulunmasına rağmen, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını durdurmasının zor olacağını ifade etti. New Jersey’de düzenlenen bir bağış etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İsrail’in askeri başarılarına dikkat çekerek, “İsrail’den savaşı sonlandırmasını istemek çok zor bir talep” dedi.

İSRAİL’DEN HAVA SALDIRILARINI DURDURMASINI İSTEMEK ZOR

Trump, “Birisi kazanıyorsa, şu anda böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu yapmak daha da zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran’la görüştük ve ne olacağını göreceğiz… İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avrupa’nın İran’la ilişki geliştirme çabalarının çatışmayı çözmede etkili olmayacağını belirtti. “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle konuşmak istiyor. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak.” dedi.

İRAN’A MÜDAHALE İÇİN SÜRE VERİYOR

Trump, ABD’nin İran’a müdahale kararını vermesi için “maksimum” sürenin 2 hafta olduğunu belirterek, “Onlara bir süre veriyorum. İki haftanın maksimum olacağını söyleyebilirim” değerlendirmesini yaptı. İsrail’in İran’ın tüm nükleer tesislerini yok etme kapasitesine sahip olmadığını da belirtirken, “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir bölümü geçebilirler, ancak derine inemezler.” dedi.

ATEŞKESİ DESTEKLİYORUM

Trump, “Aylar içinde bir nükleer bombaya sahip olabilirler. Karar vermem gerekiyor ama şu an bir şey söyleyemem. Koşullara göre karar vereceğim. İsrail savaş sırasında iyi işler başarıyor, İran ise daha az iyi. Ateşkesi destekliyorum. İbrahim Anlaşmaları daha önemli.” sözleriyle durumu değerlendirdi. İran’ın nükleer arayışına anlam veremediğini de ekledi, “İran, dünyanın en önemli petrol kaynakları üzerinde otururken niye nükleer peşinde koşar, anlamıyorum.” dedi.