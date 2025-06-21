İsrail’den Hava Saldırılarını Durdurmasını İstemek Zor

TRUMP’IN İRAN’A YÖNELİK AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, çatışmayı sona erdirmek için diplomatik bir çözüm arayışı olsa bile, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını durdurmasını istemenin zorluğuna dikkat çekti. Trump, New Jersey’deki bir bağış etkinliğinde gazetecilere verdiği cevaplarda, İsrail’in bugüne dek kazandığı askeri başarılar ışığında, İsrail’den saldırıları durdurmasını istemenin çok zor bir bekleyiş olduğunu vurguladı.

ASKERİ BAŞARILAR VE DİPLOMASİ

Trump, “Birisi kazanıyorsa, böyle bir talepte bulunmak zor geliyor. Kaybediyorsa bu daha da zor.” ifadelerini kullandı. İçinde bulundukları durumu değerlendiren Trump, “Hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran ile görüştük ve gelişmeleri göreceğiz… İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor.” dedi.

İRAN’LA İLETİŞİM VE AVRUPA’NIN ROLÜ

Avrupa’nın İran ile diplomatik ilişki kurma çabalarını eleştiren Trump, bu girişimlerin çatışmanın sona erdirilmesine katkı sağlamadığını belirtti. Trump, “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle konuşmak istiyor. İran ile bir süredir görüşmeler yapıyoruz ve Avrupa bu aşamada yardımcı olamayacak.” şeklinde konuştu. Ayrıca, ABD’nin İran’a müdahale sürecinin “maksimum” iki hafta süreceğini belirterek, “Onlara bir süre tanıyorum. Bu sürenin ne kadar olacağını göreceğiz.” dedi.

İSRAİL’İN İRAN İLE MÜCADELE KAPASİTESİ

Trump, İsrail’in İran’ın tüm nükleer tesislerini tek başına ortadan kaldırabileceğine inanmadığını ve “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir bölümü geçebilirler, fakat derinlemesine inemezl, bu kapasiteye sahip değiller.” diye konuştu.

ATEŞKES VE NÜKLEER TEHDİT

Trump, “Aylar içinde nükleer bombaya sahip olabilirler. Irak savaşının olmasını istemedim, ‘Gitmeyin’ dedim. Karar verme sürecim koşullara bağlı.” diyerek durumu değerlendirdi. İsrail’in savaş döneminde iyi işler başardığını, İran’ın ise daha az başarılı olduğunu söyleyen Trump, ateşkesi desteklediğini vurguladı. Ayrıca, İbrahim Anlaşmaları’nın hayata geçmesinin daha önemli olduğunu belirtti ve İran’ın neden nükleer peşinde koştuğunu anlayamadığını ifade etti.