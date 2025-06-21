İsrail’den Saldırıları Durdurmasını İstemek Zor

TRUMP’IN DİPLOMATİK ÇÖZÜM ARAYIŞI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarını durdurma talep etmenin zorluğunu ifade etti. New Jersey’de bir golf sahasında düzenlenen bağış toplama etkinliğinde, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Trump, İsrail’in askeri başarıları göz önüne alındığında, savaşın sona erdirilmesi için böyle bir isteğin zor olduğunu belirtti.

TALİMATLARIN ZORLUĞU

Trump, “Birisi kazanıyorsa, böyle bir talepte bulunmanın çok zor olduğunu düşünüyorum. Birisi kaybediyorsa bunu yapmak biraz daha zor. Ama hazırız, istekliyiz ve yetenekliyiz. İran ile görüştük ve ne olacağını göreceğiz… İsrail’den hava saldırılarını durdurmasını istemek zor,” dedi.

Avrupa’nın İran ile diplomatik ilişki kurma çabalarının başarı sağlamadığını ifade eden Trump, “İran Avrupa ile konuşmak istemiyor. Onlar bizimle konuşmak istiyor. İran ile bir süredir konuşuyoruz. Avrupa bu konuda yardımcı olamayacak,” şeklinde konuştu.

MÜDAHALE SÜRESİ VE KAPASİTE

ABD’nin İran’a müdahalesi için maksimum sürenin iki hafta olduğunu dile getiren Trump, “Onlara bir süre veriyorum. Bu sürenin ne kadar olduğunu göreceğiz. İki haftanın maksimum olacağını söyleyebilirim,” açıklamasında bulundu. Ayrıca, İsrail’in İran’ın tüm nükleer tesislerini yok etme kapasitesine sahip olmadığını düşündüğünü belirtti. “Gerçekten çok sınırlı bir kapasiteleri var. Küçük bir bölümü geçebilirler, ancak çok derine inemezler. Bu kapasiteye sahip değiller,” ifadesini kullandı.

Ateşkes VE İBRAHİM ANLAŞMALARI

Trump, “Aylar içinde bir nükleer bombaya sahip olabilirler. Ben Irak savaşını da istemedim, ‘Gitmeyin’ dedim. Karar vermem gerekiyor ama şu an bir şey söyleyemem. Bu kararları ne zaman vereceğim belli olmaz, koşullara göre karar vereceğim. İsrail savaş sırasında iyi işler başarıyor, İran ise daha az iyi. Ateşkesi destekliyorum. İbrahim Anlaşmalarının hayata geçmesi benim için daha önemli. İran, dünyanın en önemli petrol kaynakları üzerinde otururken niye nükleer peşinde koşar, anlamıyorum,” dedi.