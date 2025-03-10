İsrail’den Suriye’ye 17 Hava Saldırısı

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, İsrail hava kuvvetleri, Suriye’nin Dera ili kırsalında bulunan Cebeb ve İzra’daki 12. Tugay ile 89. Alay’a yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Yapılan saldırılarda toplam 17 hava saldırısı gerçekleştirerek askeri teçhizatları hedef aldığı öğrenildi.

SURUYA’DA ÇATIŞMALARIN ARTISIYOR

Suriye’deki çatışmalar 27 Kasım 2024 tarihinden itibaren şiddetlenmeye başladı ve 8 Aralık’ta 61 yıllık Baas rejiminin çökmesiyle birlikte İsrail ordusunun saldırıları hız kazandı. Rejim ordusuna ait askeri altyapı ve kaynakları yok etmeye çalışan İsrail ordusu, Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri’ndeki işgalini genişletiyor. Golan Tepeleri çevresindeki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgalini daha ileriye taşıyarak başkent Şam’a 25 kilometre kadar yaklaşıyor.

İŞGALİN GEÇMİŞİ

İsrail, Suriye’ye ait Golan Tepeleri’ni 1967 yılından bu yana işgal altında bulunduruyor. 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölgelerin ve silahlardan arındırılmış alanların sınırları belirlenmişti.