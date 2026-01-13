İsrail Destekli Dürzi Lider Suriye’nin Geleceğini Değerlendirdi

Suriye’deki Dürzi topluluğunun İsrail ile olan yakın ilişkileri, bölgedeki gerginlikleri artırmaya devam ediyor. İsrail’in desteklediği Dürzi lider Hikmet el-Hicri, yaptığı bir röportajda İsrail’i övüp, Suriye yönetimini eleştirdi.

AZINLIKLARI HİÇLEŞTİRMEK AMAÇLANIYOR

Hicri, İsrail’in desteğine sahip olarak, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın yönetimini “El Kaide’nin devamı olan DEAŞ’tır ve tüm azınlıkları hedef alıyor” sözleriyle suçladı. Hicri, Suriye ordusu ile destekçileri arasında Temmuz 2025’te meydana gelen çatışmaları, “Dürzilere karşı bir soykırım” olarak nitelendirerek, İsrail sayesinde bu durumdan kurtulduklarını savundu. Temmuz 2025 çatışmalarında tüm Arap ülkelerinin Suriye yönetimine destek verdiğini ve Suriye yönetimini özellikle Türkiye’nin desteklediğini açıkladı.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER GEÇMİŞE DAYANIYOR

Hicri, İsrail ile devrik Beşar Esad döneminde de ilişki kurduklarını belirterek, “İsrail ile bağlantı, Esed rejiminin çöküşünden çok önce tesis edildi” ifadesini kullandı. Dürzi lider, İsrail’in bir uluslararası hukuk devleti olduğunu vurguladı.

BAĞIMSIZ BİR DÜRZİ BÖLGESİ İSTENİYOR

Şam yönetimi ile bağlantılarının olmadığını savunan Hicri, Suriye’den ayrılarak bağımsızlık talep ettiklerini belirtti. “Sadece özerklik istemiyoruz, bağımsız bir Dürzi bölgesi talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

İSRAİL İLE TİTİZ İLİŞKİLER

Hicri, bölgenin geleceği ile ilgili olarak, “Kendimizi İsrail devletinin varlığının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. İlişkilerimiz uluslararası ve önemli. İsrail, gelecekte yaşanacak düzenlemelerde tek garantör konumundadır” iddiasında bulundu. Tam bağımsızlık taleplerinin olduğunu ancak dışarıdan bir gözlemci ile geçiş dönemi özerkliğinin de söz konusu olabileceğini, bu durumda İsrail’in uygun bir aktör olabileceğini ileri sürdü.

SURİYE’NİN GELECEĞİ BÖLÜNMESİYLE İLGİLİ

Hicri, Suriye’nin gelecekte bölüneceğini ve bağımsızlık ile özerklik kurma yolunda ilerleyeceğini belirtti. Dürzi lider, “Gelecek budur” şeklinde konuştu. Aynı zamanda, İsrail ile kendi aralarında bir insani koridor bulunmadığını ve bu durumun yardımların bölgeye ulaşımını zorlaştırdığını ifade etti.