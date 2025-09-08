Dünya

İsrail Dışişleri Bakanı: Filistin’i Tanımak Barışı Zedeliyor

İSRAİL HÜKÜMETİ AÇIKLAMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Gazze’deki trajedi devam ederken, İsrail hükümeti üst perdeden açıklamalar yapmaya devam ediyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile başkent Budapeşte’de bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi.

MACARİSTAN, GÜVENLİK KRİZİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Szijjarto, mevcut ciddi çatışmaların insanların ve dünyanın güvenliğini tehdit eden bir ortamda bulunduğunu belirtti. Orta Doğu’daki güvenlik krizinin bu çatışmalar arasında en önemli olduğunu ifade eden Szijjarto, Orta Avrupa’nın güvenliğinin Orta Doğu ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguladı. Bu bağlamda, Orta Doğu’da barış, istikrar ve huzur sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Saar, Fransa’nın Filistin Devleti’ni tanıma çabasını ciddi bir hata olarak değerlendirdi ve bu girişimin barış sağlanma olasılığını zedelediğini savundu. Filistin Devleti’nin tanınmasının bölgedeki istikrarı bozacağını iddia eden Saar, bu durumun ayrıca İsrail’i “adımlar atmaya” iteceğini ifade etti.

FİLİSTİN DEVLETİNE YÖNELİK GİRİŞİMLERİ REDDEDİYORLAR

Bakan Saar, kendilerine bir Filistin Devleti’ni kabul etmeye zorlamaya yönelik mevcut girişimleri tamamen reddettiklerini açıklıyor. Saar, ayrıca esirlerin serbest bırakılması ve Hamas’ın silah bırakması şartıyla savaşı sona erdirecek bir anlaşmayı kabul edeceklerini öne sürdü.

