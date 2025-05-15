İsrail Gazze’de 2 Gazeteciyi Öldürdü

İSRAİL’İN SALDIRILARI DEVAM EDİYOR

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor. Bu saldırılar sadece sivil halkı değil, aynı zamanda bu durumu dünyaya duyuran gazetecileri de hedef alıyor. Bu bağlamda Gazze’deki hükümetin medya ofisi bir açıklama yaptı. 7 Ekim 2023 tarihinden beri İsrail ordusunun askeri operasyonları altında olan Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden gazetecilere dair bilgiler paylaşıldı.

HASAN MERZUK VE AİLESİ KATLEDİ

İsrail ordusunun Gazze’nin güneyindeki Han Yunus şehrinde kasıtlı olarak hedef alması sonucunda, Aksa’nın Sesi Radyosu’nda görevli gazeteci Hasan Merzuk Semmur ve bazı aile üyeleri hayatlarını kaybetti. Ayrıca Quds News Network’ta çalışan gazeteci Ahmed Enver Abdulhadi el-Halu’nun da saldırılar nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI ARTIYOR

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı başlattığı soykırım kapsamında 7 Ekim 2023’ten bu yana, öldürülen basın mensuplarının sayısının toplamda 217’ye ulaştığı kaydedildi.

GAZETECİLERİN HEDEF ALINMASI KINANIYOR

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, öldürmesi ve bu kişilere suikast düzenlemesi sert bir şekilde kınandı. Dünyadaki gazetecilik kuruluşlarına, Gazze’deki Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına karşı işlenen bu suçların kınanması için çağrıda bulunuldu. Gazze’de gazetecilerin öldürülmesinden yalnızca İsrail değil, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler de sorumlu tutulmakta.

YAPTIRIM ÇAĞRISI

Açıklamada, uluslararası topluma ve medya ile ilgili uluslararası kuruluşlara, “Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi” çağrısı yapıldı.

GESTİSİZCE ÖLDÜRÜYOR

Gazze’deki hükümet, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki gazetecileri, “Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek ve haberlerin kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü” belirtiyor.