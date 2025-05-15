İsrail, Gazze’de 2 Gazeteciyi Öldürdü

İSRAİL’İN SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, Gazze’ye yönelik saldırılarına devam ediyor. Bu saldırılarda yalnızca siviller değil, aynı zamanda bu durumu tüm dünyaya duyuran gazeteciler de hedef alınıyor. Gazze’deki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023’ten beri İsrail ordusunun saldırıları altında bulunan Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden gazeteciler hakkında bilgiler verildi.

HASAN MERZUK VE AİLESİ KATLEDİ

İsrail ordusunun, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinde kasten hedef alması sonucunda Aksa’nın Sesi Radyosu için görev yapan gazeteci Hasan Merzuk Semmur’un bazı aile üyeleriyle birlikte yaşamını yitirdiği ifade edildi. Ayrıca, Quds News Network’te çalışan Ahmed Enver Abdulhadi el-Halu’nun da İsrail’in Gazze’ye yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN GAZETECİ SAYISI ARTMIŞTIR

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilere karşı başlattığı soykırım süreci, 7 Ekim 2023’ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısını 217’ye yükselttiği kaydedildi.

GAZETECİLERİN HEDEF OLARAK ALINMASI KINANMAKTADIR

İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik olarak hedef alması, bu kişileri öldürmesi ve suikast düzenlemesi şiddetle kınanmaktadır. Gazze’de Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik suçların kınanması için dünya genelindeki gazetecilik kuruluşlarına çağrı yapıldı. Gazze Şeridi’nde gazetecilerin öldürülmesi nedeniyle yalnızca İsrail değil, ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin de sorumlu tutulduğu belirtildi.

YAPTIRIMLAR İÇİN ÇAĞRI YAPILMAKTADIR

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medya ile ilgili uluslararası kuruluşlara, “Filistinli gazetecileri öldüren İsrail’e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar için uluslararası mahkemelerde yargılanması yönünde harekete geçilmesi” çağrısı yapıldı.

ISRAİL’İN AMACI GÜNDEME GETİRİLMİŞTİR

Gazze’deki hükümet, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki gazetecileri, “Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek ve haberlerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü” dile getiriyor.