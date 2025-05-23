İsrail, Gazze’de Kara Saldırılarına Hazırlanıyor

ŞİDDET VE KAYIP SAYILARI ARTMAKTA

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda soykırım suçları işlemeyi devam ettiriyor. Bu çatışmalar sonucunda 53 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği belirtiliyor. Ayrıca, enkaz altında hala binlerce ölü bulunduğu ifade ediliyor. İsrail ordusu, 20 aydır süregelen saldırılar çerçevesinde, Gazze Şeridi’ne çok sayıda yedek asker getirmeyi planlıyor ve kara saldırılarının yoğunlaşacağı bir aşamanın yakında başlayacağı bildiriliyor.

KOORDİNELİ SALDIRILAR PLANI

İsrail devlet televizyonu KAN’da yer alan habere göre, İsrail ordusu yeni bölgeleri işgal etmeyi ve Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin güneyine doğru sürgün edilmesini amaçlayan ‘Gideon’un Savaş Arabaları’ isimli kara saldırılarının ikinci yoğun aşamasını başlatmaya hazırlanıyor. Bu saldırılardan beklentinin, Gazze Şeridi’nin kuzey ve merkezindeki yeni bölgelere ulaşmak olduğu ifade ediliyor.

İŞGAL PLANLARI VE NETANYAHU’NU ŞİKAYETİ

İsrail ordusu, 18 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs’ta onay verdiği yeni saldırı planı çerçevesinde Gazze’de işgali genişletme ve kalıcı hale getirme amacını güden kara saldırılarına başladığını duyurdu. ‘Gideon’un Savaş Arabaları’ adlı plan dahilinde, Gazze’nin belirli bölgelerinde kara saldırıları başlatıldığını bildirdi. Günümüzde Gazze savaşında Nahal ve Golani tugayları yanı sıra 98., 252., 143., 36. ve 162. tümenlerin de yer aldığı bildiriliyor. Israel Başbakanı Binyamin Netanyahu, 19 Mayıs’ta Gazze Şeridi’nin tamamını işgal etmeye yönelik niyetlerini ifade ederek, insani yardım girişimleri üzerindeki dış baskılara karşı duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.