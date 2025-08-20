İsrail, Gazze İçin Yedek Asker Çağırdı

İŞGAL PLANININ DETAYLARI BELİRGİNLEŞİYOR

İsrail’in yeni işgal planının parametreleri ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarına dayanan verilere göre, Savunma Bakanı İsrail Katz, ordu planlarını onayladıktan sonra, bugünden itibaren yaklaşık 60 bin İsrailli yedek askere ordunun Gazze’ye yönelik saldırıları için çağrı yapılacak. Times of Israel’ın aktardığı bilgilere göre, bu çağrı acil durum içermiyor ve yedek askerlere iki hafta öncesinden bildirim verilecek. Çağrılan asker sayısı, şu anda yedek kuvvetlerde bulunan on binlerce yedek askere eklenerek belirleniyor. Gazze şehri saldırıları devam ederse, işgale katılan yedek kuvvet sayısının yaklaşık 130 bine ulaşması bekleniyor.

GİDEON’UN SAVAŞ ARABALARI B ADIYLA ANILIYOR

Tüm yedek askerlerin işgale katılması öngörülmüyor, çünkü bazıları, diğer askerî operasyonlarda düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze’ye yönelik saldırı, daha önce aynı adla gerçekleştirilen ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde 75’ini işgal ettiği operasyona atfen “Gideon’un Savaş Arabaları B” ismiyle anılıyor.

Gazze şehir merkezinin işgali sonucunda, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine zorla sürülmesi söz konusu. İsrailli yetkililer, Filistinlilere Gazze’yi tahliye etmeleri için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süre tanıdı. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e yönelik Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk geliyor. Ardından İsrail askerleri, Gazze şehrine karadan harekât başlatarak bölgeyi kuşatmayı planlıyor.