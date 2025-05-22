İsrail, Gazze Şeridi’nde Kara Saldırılara Hazırlanıyor

İSRAİL’İN GAZZE’DEKİ SALDIRILARI SÜRÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarla soykırım suçları işlemeye devam ediyor. Bu süreçte 53 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi var. Enkazların altında hâlâ binlerce insanın olduğu belirtiliyor. İsrail ordusunun 20 aydır devam eden saldırıları doğrultusunda, binlerce yedek askerin Gazze Şeridi’ne sevk edilmesiyle kara saldırılarının yoğun aşamasını yakında başlatmayı planladığı aktarıldı.

GİDEON’UN SAVAŞ ARABALARI OPERASYONU

İsrail devlet televizyonu KAN’da yayınlanan habere göre, ordunun yeni bölgeleri işgal etme ve burada kalma, ayrıca Filistinlileri Gazze Şeridi’nin güneyine doğru sürgün etme hedefiyle ‘Gideon’un Savaş Arabaları’ adı verilen kara saldırılarının ikinci yoğun aşamasına hazırlandığı bildiriliyor. Bu saldırılarla birlikte Gazze Şeridi’nin özellikle kuzey ve merkezindeki bazı bölgelere ulaşmayı hedefliyorlar.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI

İsrail ordusu 18 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, güvenlik kabinesinin 4 Mayıs’ta onayladığı yeni saldırı planı çerçevesinde Gazze’de işgali genişletip kalıcı hale getirmeyi amaçlayan kara saldırılarına başladığını duyurmuştu. ‘Gideon’un Savaş Arabaları’ adıyla bilinen plan kapsamında bazı bölgelere kara saldırılarının yapıldığı bilgisi verildi. Geçerli verilere göre, Gazze savaşına Nahal ve Golani tugaylarının yanında 98., 252., 143., 36. ve 162. tümenler de katılıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 19 Mayıs’ta yaptığı bir açıklamada, Gazze Şeridi’nin tümünü işgal edeceklerini belirterek, insani yardım girişimi ile ilgili dış baskılara maruz kaldığını ifade etti.