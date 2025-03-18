İsrail, Gazze’ye Hava Saldırısı Başlattı

İSRAİL ORDUSUNDAN TAHLİYE TALİMATI

İsrail ordusu, Gazze’nin çeşitli bölgelerinde tahliye emri verdiğini belirtti. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya hesabı üzerinden Gazze’nin bloklara ayrıldığı haritayı paylaştı. Gazze Şeridi’nin kuzey kısmındaki Beyt Hanun, güney kısmındaki Huza ve Han Yunus’taki Absan mahallelerine “şiddetli saldırılar düzenleneceği” duyuruldu.

CAN KAYBI RAKAMLARINDA ARTIŞ

Gazze Şeridi’ne yapılan ağır bombardıman sonucunda ölü sayısı 330’a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalarda, yüzlerce yaralıdan da bahsedildi.

HAZIRDAKİ ÜST DÜZEY GENERALİN ÖLDÜRÜLMESİ

AFP haber ajansından alınan bilgilere göre, Hamas kaynakları Gazze İçişleri Bakanlığı’nın başındaki generalin İsrail saldırıları sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı.

REHİNLER ÜZERİNE YORUMLAR

Hamas yetkilisi İzzet el-Rişk, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Netanyahu’nun savaşı tekrar başlatma kararı, rehineleri kurban etme ve onlara ölüm cezası verme kararıdır” dedi. İsrail başbakanının çatışmaları, hükümete karşı yükselen sesleri bastırmak için bir siyasi araç olarak kullandığı ifade edildi.

CEHENNEMİN KAPILARI AÇILACAK

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Hamas’ın İsrailli esirleri serbest bırakmayı reddetmesi nedeniyle saldırıları yeniden başlattıklarını belirtti. Katz, “Hamas esirlerin tamamını serbest bırakmazsa Gazze’de cehennemin kapıları açılacak.” şeklinde konuştu ve hedeflerine ulaşana kadar bombardımanların süreceğini bildirdi.

BEYAZ SARAY’IN ONAYI

Beyaz Saray, İsrail’in saldırı gerçekleştirmeden önce Washington ile görüştüğünü duyurdu. Sözcü Karoline Leavitt, Fox News’e yaptığı açıklamada, ABD Başkanı’nın İsrail’e destek olmaktan çekinmediğini ifade etti. Leavitt, “Sadece İsrail’i değil Amerika Birleşik Devletleri’ni de terörize etmek isteyen herkes bunun bedelini ödeyecektir. Kıyamet kopacak” şeklinde konuştu.

İSRAİL HÜKÜMETİNDEN AÇIKLAMALAR

İsrail Başbakanlığı, Başbakan ve Savunma Bakanı’nın orduya Hamas’a karşı etkili bir eylem talimatı verdiğini belirtti. İsrail savaş uçakları, ed-Derec Mahallesi’nde Filistinlilerin sığındığı okulu ve Tel el-Heva Mahallesi’nde 3 evi bombaladı. Aynı zamanda Gazze’nin orta kesiminde bulunan Burec ve Nusayrat Mülteci Kampları da hedef alındı.

HAMAS’TAN GELEN İLK YANIT

Hamas, Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi’nde savunmasız sivillere karşı savaşın yeniden başlatıldığını duyurdu. Hamas, İsrail hükümetinin 19 Ocak’ta imzalanan ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze’ye savaş açtığını ifade etti. Açıklamada, “Gazze’ye ve savunmasız Filistinli halkına karşı haince saldırıların sonuçlarından Netanyahu’yu ve Siyonist Nazi işgalcilerini sorumlu tutuyoruz.” denildi.

İSRAİL ORDUSUNDAN ATEŞKESİ BOZAN EYLEMLER

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’ne kapsamlı hava saldırıları gerçekleştirdi. Ordudan gelen açıklamada, Hamas’a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, “Siyasi düzeyin talimatları doğrultusunda İsrail ordusu ve İç güvenlik teşkilatı Şin-Bet, Gazze Şeridi genelinde Hamas’a bağlı hedeflere geniş çaplı bir saldırı başlattı.” ifadelerini kullandı.