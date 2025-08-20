İsrail Gazze’ye saldırı için asker çağırdı

İSRAİL’İN YENİ İŞGAL PLANINDAKİ DETAYLAR

İsrail’in yeni işgal planıyla ilgili ayrıntılar belirginleşiyor. Güvenlik kaynaklarının verdiği bilgilere göre, Savunma Bakanı İsrail Katz’ın ordunun planlarını onaylamasıyla birlikte, yaklaşık 60 bin İsrailli yedek asker, bugünden itibaren ordunun Gazze şehrine yönelik saldırısı için çağrılacak. Times of Israel’in aktardığına göre, emirler aciliyet taşımıyor ve yedek askerlere iki hafta öncesinden bildirim yapılacak. Çağrılan yedek asker sayısı, mevcut yedek kuvvetlerde görev yapan on binlerce yedek askerin üzerine eklenecek. Eğer Gazze şehri saldırısı devam ederse, işgalde yaklaşık 130 bin İsrailli yedek kuvvetlerde yer alacak.

YEDİK ASKERLERİN KATILIMI

Yedek askerlerin tamamının işgale katılmasının beklenmediği belirtildi çünkü bazıları düzenli ordu birliklerinin yerini alacak. Gazze şehrine yönelik saldırı, daha önce benzer ismi taşıyan ve İsrail ordusunun Filistin topraklarının yüzde 75’ini işgal ettiği harekâta atfen “Gideon’un Savaş Arabaları B” olarak adlandırıldı.

ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ YERİNDEN EDİLECEK

Gazze şehrinin işgali, yaklaşık 1 milyon Filistinlinin Gazze Şeridi’nin güneyine sürülmesine neden olacak. İsrailli yetkililer, Filistinlilerin Gazze şehrini tahliye etmek için 7 Ekim 2025 tarihine kadar süreleri olduğunu ifade etti. Bu tarih, Hamas’ın İsrail’e karşı düzenlediği Aksa Tufanı Operasyonu’nun ikinci yıldönümüne denk geliyor. Daha sonra İsrail kuvvetleri, Gazze şehrine karadan harekât başlatacak ve bölgeyi kuşatacak.